Influencers atractivos electorales

DE FRENTE Y DE PERFIL RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

El creciente desbordamiento de las redes sociales ha dado paso a la aparición de nuevas fuentes de empleo y con ello la popularidad de quienes se ostentan como influencer.

Hay de todo en la viña del señor, dicen las escrituras y en las redes sociales abundan personajes carismáticos, chuscos, motivadores, explotadores, sexosos y más que dan vida a los llamados canales de internet y páginas web que tienen seguidores por millones, unos más que otros.

Para ser considerados creadores de contenido se requiere de tener un mínimo de seguidores, con los que interactúan, en muchos de los casos y en otros más simplemente se convierten en espectadores de lo que publican los dueños de esas páginas.

Nadie se encuentra al margen de esta explosión, pues aunque no se quiera se reciben mensajes por decenas, aunque la mayor parte vengan de desconocidos para los recipiendarios.

El crecimiento de estos personajes es exorbitante y aparecen por todos lados, aunque han propiciado que muchos sean considerados como simples plagas, hay otros que aportan talento en sus comunicaciones.

Hay canales por internet, tik totekeros, Only Fans, chats y muchas variaciones más que han logrado posicionar a varios de esos personajes que han adquirido notoriedad.

Es por eso que algunos de ellos se empiezan a perfilar como posibles contendientes a un cargo de elección popular.

El conocimiento de su persona llega a rebasar a deportistas y artistas que en diversas ocasiones han sido reclutados como candidatos para aumentar los votos de los partidos políticos.

Algunos de ellos han sido calificados como soberbios, pedantes, intolerables, engreídos, pretenciosos o los han situado como abusivos e incultos, pero aún así tienen seguidores por montones.

Y es que las redes sociales vienen rebasando a los antes masivos medios de comunicación como la radio, la televisión o la prensa escrita.

Hay algunos de estos personajes que llegan a tener 35 millones de seguidores, algo que nadie alcanzaría en los otrora medios tradicionales.

Luisito Comunica, Ricky Limón, Gonzok, Diosdado Juárez, Adrián Marcelo, el Oso Traba, Los Polinesios, Lord Molécula y de mujeres, Liza, Karla Bustillos, Ara y Fer, además de que en especialidades como Only Fans hay una serie de hombres y mujeres que destacan.

Yeri Mua, Karely Ruiz, Cecilia Lora, Dulce Soltera, Daniela Alexis y Fabiola Martínez, entre otras gozan de mucha popularidad, mientras que los hombres no llegan a tantos seguidores, tal vez por la hipocresía de muchos consumidores de esos contenidos.

Jonathan Becerra, Alfredo Gatica, Daniel Padilla y David Ortega, son algunos de los hombres con Only Fans que se sitúan a gran distancia de la popularidad de las mujeres en ese rubro.

Por eso, los partidos políticos se alistan para empezar con la pepena de figuras públicas del internet, para explorar la posibilidad de que les den triunfos en las urnas.

Algunos de ellos comienzan las pláticas con dirigentes políticos, otros más esperan a que los busquen y los menos exploran la posibilidad de participar como candidatos independientes.

