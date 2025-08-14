Impulsan el deporte entre los infantes quintanarroenses

Herramienta fundamental para su desarrollo

Inauguran la Liga Formativa de Futbol Porto-Codeq, en la que participan 1,400 jugadores

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Al resaltar que el deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo integral de las niñas y niños quintanarroenses, Jacobo Arzate Hop, presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq) encabezó la ceremonia de inauguración de la Liga Formativa de Fútbol Porto-CODEQ, en la que participan alrededor de 1,400 jugadoras y jugadores.

A través de la Codeq se trabaja #ANivelDeCancha para promover las actividades y espacios en los que la niñez de la entidad pueda competir y desarrollarse.

“Hoy felicito a cada niña y niño que hoy están haciendo deporte, porque además de tener una vida sana, el deporte también ayuda para que tengan un mejor desarrollo personal e integral, sigan por ese camino y combínenlo con la educación”, comentó el titular de la Codeq, quien también dio la declaratoria inaugural del certamen y realizó la patada inaugural.

Cabe resaltar que esta ceremonia de apertura también se hizo en el marco de la celebración del primer aniversario de la Cancha de Fútbol “La Bombonera”, donde se vivió toda una fiesta deportiva, que incluyó fuegos artificiales y un robot que asombró a las y los jugadores de la Liga.

Cabe destacar que se informó que para esta segunda temporada participarán más de 1,400 niñas y niños, repartidos en alrededor de 90 equipos en las categorías: Preescolar, Hormiguitas, Infantil, Sub-13 y Sub-15.

El titular de la Codeq reconoció a la directiva de esta organización deportiva, por el gran esfuerzo realizado en la renovación de la Cancha de Futbol “La Bombonera”, que se ha convertido en un gran escenario donde niñas y niños practican este popular deporte.

Al protocolo del certamen también asistieron Juan Pablo Calzada y Paul Canto, presidentes de la Liga Formativa Porto-Codeq, así como Roberto Agundis, quien acudió en representación de los Socios Fundadores del Club Campestre.

Alistan el “Paseo a Chankanaab”

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) invita a las personas adultas mayores a disfrutar del “Paseo a Chankanaab”, una actividad especial para celebrar su día, que se realizará el viernes 22 de agosto, de 09:30 a 14:30 horas.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, destacó que esta actividad es con el objetivo de ofrecer espacios recreativos y de convivencia para las personas adultas mayores, fomentando la integración social y su desarrollo a través de actividades acordes a su edad.

Cabe recordar que en México el Día de las y los Adultos Mayores se conmemora el 28 de agosto, como una forma de reconocer su importante papel en la familia y en la sociedad, así como para promover el respeto, cariño y cuidado hacia quienes representan la sabiduría y la experiencia de las generaciones.

Por su parte, la directora de Pedagogía y Asistencia Social (PAS), Dianela Cervantes Chi, detalló que el paseo incluye transportación gratuita hacia el Parque Natural Chankanaab, donde las y los participantes podrán recorrer el sendero arqueológico, disfrutar de los atractivos que ofrece el parque y pasar un agradable momento en la playa.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse de manera gratuita en el BiblioAvión Gervasio, ubicado en la 130 avenida entre las calles 7 e Hidalgo, de lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas. Destacando que el cupo es limitado.