Ana Paty, Cristina, Estefanía o Gino para el gobierno de Q. Roo?

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Está a la vuelta de la esquina 2027, donde se disputarán 19 gubernaturas en el país

Arropadas por el grupo de la gobernadora Mara Lezama, tres mujeres que aspiran a sucederla en el cargo, en el ya no tan lejano 2027, van con todo para lograr que la anhelada corona se la “coloque en la testa” alguna de ellas.

Ana Paty Peralta, alcaldesa de Cancún; Estefanía Mercado, con el mismo puesto en Playa del Carmen; y Cristina Torres, actual Secretaria de Gobierno del estado, hacen el paseíllo juntas, pero no revueltas.

La más desatada de todas es Ana Paty Peralta, quien, haciendo uso de recursos públicos y de su cargo, mantiene una costosa campaña en redes sociales para promoverse.

No teniendo mucho qué informar ni resultados qué ofrecer de su administración, como presidenta municipal de Cancún, se la pasa anunciando eventos sociales, artísticos o teatrales, como la única forma de que el virtual electorado la tenga presente en su memoria y se grabe su rostro.

Esto es una vil campaña de saliva, al puro estilo de los merolicos que anuncian medicinas o productos chafas en los mercados públicos.

¿Y la seguridad, el empleo, la inversión pública y privada, la basura, los parques públicos…? Bien, gracias a Dios, dirá ella.

Porque para qué vamos a hablar de las cifras de robos y asaltos, o el consabido cobro de piso, los cárteles inmobiliarios, el narcomenudeo, la baja del turismo, etcétera y más etcétera. Si ya parece que Cancún se transforma en el nuevo Acapulco.

Con un perfil diferente, avanzan en sus aspiraciones políticas Estefanía Mercado, alcaldesa de Playa del Carmen, quien más o menos ahí la lleva. Lo mismo Cristina Torres, que coordina todos los días las reuniones de seguridad con Sedena, Marina, Guardia Nacional y las policías estatal y municipal.

Cristina Torres puede ser, en un momento dado, la gobernadora interina o suplente, en caso de que la gobernadora Mara Lezama sea llamada a formar parte del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se ha dicho repetidamente que la Secretaría de Turismo, a nivel federal, sería la meta de Lezama, y de ahí se ve muy cerquita Palacio Nacional para 2030.

Bueno, cuando menos eso espera su grupo político. Un cuarto aspirante a la gubernatura quintanarroense es el senador Eugenio Segura Vázquez, popularmente conocido como Gino.

Gino va a tener que batallar mucho y remar fuerte contra la corriente, o de plano se pone enagua, si realmente desea llegar a la jefatura del Ejecutivo local en 2027, pues con eso de que es el tiempo de las mujeres, el legislador tiene en estos momentos no muchas posibilidades, que digamos, de llegar a ver realidad sus sueños.

Por afuera, en la imaginaria y por segunda ocasión, viene tratando de hacer “la chica” la ex senadora Marybel Villegas Canché, quien tiene sus simpatizantes en las zonas populares de Cancún y anexas.

Muchos le atribuyen a Marybel la próxima salida de Aguakan de Quintana Roo. Y es que hizo Villegas Canché, junto en el pasado proceso electoral, más de 65 mil firmas para que en 2024 se hiciera una encuesta oficial por parte del Instituto Electoral de QR para someter a consideración del pueblo si Aguakan seguía dando o no servicio de agua y alcantarillado en la mayor parte de Quintana Roo. La respuesta fue un contundente: ¡FUERA AGUAKAN..!

Lluvias por onda tropical 22

La Península de Yucatán se encuentra bajo alerta meteorológica debido al avance de la onda tropical número 22, que se desplaza hacia el Golfo de México acompañada por una zona de baja presión con potencial ciclónico. Este fenómeno, ubicado a 145 kilómetros al sureste de Ciudad del Carmen, Campeche, ha incrementado su probabilidad de desarrollo ciclónico a un 20% en las próximas 48 horas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las autoridades meteorológicas prevén lluvias puntuales fuertes a intensas en los tres estados de la península:

– Campeche: Precipitaciones en el oeste y sur.

– Yucatán: Lluvias en el este, sur y oeste.

– Quintana Roo: Afectaciones en el este y sur del estado.

Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas y rachas de viento de hasta 60 km/h, lo que podría generar encharcamientos, inundaciones locales y reducción de visibilidad.

Temperaturas: Ambiente cálido por la mañana y caluroso por la tarde, con máximas de hasta 39°C en el interior de Yucatán y de 28 a 34°C en la zona costera.

Viento: Se esperan vientos del este y noreste con rachas superiores a 60 km/h durante el paso de las lluvias.

El SMN y Protección Civil exhortan a la población a evitar zonas propensas a inundaciones, no cruzar calles o ríos con corriente, mantenerse informada a través de canales oficiales y preparar medidas preventivas ante posibles cortes de energía o afectaciones en la movilidad.

La onda tropical 22 no actúa sola. Su interacción con otros sistemas como el monzón mexicano y canales de baja presión en el sureste y oriente del país ha intensificado las precipitaciones en al menos 18 estados. En la Península de Yucatán, la humedad residual y la llamada “vaguada maya” seguirán generando tormentas vespertinas, especialmente en Yucatán y Campeche.

Lluvias paralizan Chetumal

En los últimos días, intensas lluvias han azotado la capital del estado, dejando bajo el agua calles, avenidas y colonias enteras. El fenómeno, asociado a la onda tropical número 22 y una zona de baja presión, activó el “Operativo Tormenta” por parte del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, en un intento por mitigar los efectos de las inundaciones que pusieron en jaque a miles de ciudadanos.

Principales afectaciones:

– Inundaciones severas en avenidas como Maxuxac, Constituyentes con Tomás Aznar, y zonas como Fidel Velázquez, Flamboyanes y Belice con Juan José Siordia.

– Vehículos varados y ciudadanos atrapados en vialidades anegadas.

– Desprendimiento de ramas y fallas eléctricas en varias colonias.

– Baches y registros sin tapa se volvieron trampas invisibles bajo el agua, aumentando el riesgo para peatones y automovilistas.

Respuesta institucional:

– Brigadas de CAPA y Protección Civil Estatal (Coeproc) realizaron labores de desazolve en puntos críticos.

– La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó cierres viales y vigilancia en zonas afectadas.

-Se identificaron más de 100 puntos críticos de inundación en las 160 colonias de la ciudad.

La situación evidenció las limitaciones del sistema de drenaje pluvial de Chetumal, que no logra responder eficazmente ante lluvias intensas.

A pesar de los esfuerzos de limpieza y mantenimiento, la acumulación de basura y la falta de tapas en registros siguen siendo factores que agravan el problema.