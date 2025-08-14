QR registra en este año la mayor contracción de la actividad industrial

Reporte del Inegi

Caída anual de 45.9% pone en alerta a sectores productivos en el estado

Chetumal.–

Chetumal.– Quintana Roo enfrenta una de las contracciones industriales más severas de su historia reciente. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la actividad industrial en la entidad cayó 45.9% en términos anuales, posicionándose como el estado con el mayor retroceso en todo el país durante el primer cuatrimestre de 2025.

Este desplome se atribuye principalmente a la finalización de grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, así como a una marcada reducción en la inversión pública en la región. La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) refleja una caída significativa en el valor de producción de obras relacionadas con transporte y energía, sectores que habían sostenido el dinamismo industrial en años anteriores.

El informe del INEGI detalla que:

– Las manufacturas cayeron 52.8%

– La minería retrocedió 42%

– La construcción y la generación de energía también mostraron contracciones relevantes

Este panorama ha generado preocupación entre empresarios, sindicatos y organizaciones sociales, quienes advierten que la caída industrial no solo afecta a los grandes proyectos, sino que tiene un efecto cascada sobre empleos indirectos, proveedores, transportistas y pequeños comercios.

Juan Carlos Pool Contreras, vocero del Movimiento Antorchista en Quintana Roo, señaló que “menos obras y producción significa una reducción en el trabajo para transportistas, vendedores de materiales y hasta tienditas de barrio. La clase trabajadora está siendo golpeada de forma directa”.

La crisis industrial no es exclusiva de Quintana Roo. Estados vecinos como Campeche (-19.6%) y Tabasco (-16.4%) también registraron caídas importantes, aunque ninguna tan profunda como la de la entidad caribeña. En contraste, Oaxaca fue la excepción en la región sureste, con crecimiento acumulado en el año.

Expertos en desarrollo económico advierten que la dependencia de grandes obras federales como motor industrial es insostenible. Una vez concluidos estos proyectos, los estados quedan expuestos a retrocesos abruptos si no se diversifican sus fuentes de inversión y producción.

Alistan central de abastos fusionada con centro comercial

En un esfuerzo por transformar el modelo de consumo urbano y fortalecer la economía local, la firma Cien Grupo Inmobiliario anunció la construcción de un centro comercial único en su tipo para Cancún: una plaza que fusionará la funcionalidad de una central de abastos con la experiencia de un centro comercial moderno. El proyecto, que representa una inversión de aproximadamente 800 millones de pesos, estará ubicado en la zona centro de la ciudad y se espera que entre en operación en el primer trimestre de 2026.

A diferencia de las plazas comerciales tradicionales que tienen como ancla una supertienda, este complejo tendrá como eje central un mercado de abastos moderno. Según Jorge Antonio Handal Canavati, director del grupo empresarial, el concepto busca ofrecer productos frescos del campo con la comodidad, accesibilidad y diseño de una tienda de autoservicio.

El centro comercial incluirá:

– Un mercado de abastos moderno con productos frescos y precios accesibles

– Servicios de salud a bajo costo

– Área gastronómica con comida típica

– Tiendas de tecnología, moda y artesanías

– Productos 100% mexicanos, apoyando a productores, emprendedores y artesanos locales

El proyecto está dirigido a la clase media y media baja, y se ubicará en una zona popular rodeada de casas habitación, buscando ser accesible para los consumidores locales. Además, se trabaja en colaboración con el Consejo Nacional de Jóvenes (Conajo), el gobierno del estado y el ayuntamiento de Benito Juárez para garantizar la participación activa de productores regionales.

Este modelo de “Multicomercial” ya ha sido implementado por Grupo Cien en municipios de Nuevo León como Guadalupe y Apodaca, y está en proceso de expansión en Querétaro, Saltillo, Zapopan y ahora Cancún.

El proyecto será uno de los protagonistas del encuentro empresarial E50-Empresarios 2025, en su quinta edición titulada “Alianzas-Empresariales Hecho en México”, que se celebrará en Cancún el próximo 22 de agosto.