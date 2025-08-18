Ante Warning de EU es hora de resaltar la seguridad en el Caribe Mexicano

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, que preside David Ortiz Mena, precisó el alcance y contexto de la actualización emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos respecto a su alerta de viaje para México.

Resaltó que por primera vez, el aviso incluye el indicador “Terrorism (T)” junto con referencias a delincuencia organizada, secuestro y violencia en la mayoría de las entidades federativas. “Este cambio no constituye una advertencia de atentados específicos en el Caribe mexicano, sino que forma parte de una actualización general de los criterios con los que EE. UU. clasifica riesgos a nivel global”, explicó el consejo en un comunicado.

En este marco, refirió el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, Quintana Roo se mantiene en Nivel 2 (“Exercise increased caution”), una categoría de precaución moderada que comparte con destinos internacionales de alto perfil turístico como España, Reino Unido, Francia y Alemania.

Añadió en su mensaje oficial que la inclusión del indicador de “terrorismo” en Quintana Roo obedece a criterios globales que agrupan amenazas potenciales de grupos criminales violentos bajo esta denominación.

El Caribe Mexicano, precisó, sigue siendo uno de los destinos turísticos más visitados y reconocidos del mundo, respaldado por: Protocolos de seguridad reforzados, desarrollados en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno; Infraestructura y servicios turísticos de clase mundial, así como por el compromiso permanente de la industria hotelera con la seguridad y la experiencia del visitante.

“Reiteramos que los visitantes pueden continuar disfrutando de su estancia siguiendo las recomendaciones de seguridad que se aplican en cualquier destino internacional”, finalizó.

Después que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje para sus ciudadanos en las que incluyó el término Terrorismo, líderes empresariales minimizaron el tema al referir que dicha advertencia no hace mención a los destinos específicos del Caribe Mexicano.

El Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Ulises Morales, dijo que ante este hecho ahora lo importante es brindar certeza jurídica a las inversiones, porque son generadoras de desarrollo y empleo.

“Aquí lo importante es que los tres niveles de nuestro gobierno den a conocer el trabajo que vienen realizando en materia de seguridad, en donde hay buenos resultados”, destacó.

Sergio León Cervantes, presidente de Empresarios de Quintana Roo, sostuvo que esta alerta a 30 de 32 estados del país, incluido Quintana Roo, dejando fuera a Yucatán y Campeche, repercutirá en el flujo de turistas, si se toma en cuenta que Estados Unidos es el principal emisor de viajeros a México; además, impactará en el costo de los grupos de viaje y a la hora de negociar con tour operadores, pues podría generar baja en las tarifas.

Sin embargo, resaltó la ventaja comparativa de Quintana Roo, porque la advertencia se mantiene en el Nivel 2 de precaución que comparte con otros destinos como Espala y Gran Bretaña, “por lo que aquí lo importante estriba en que nuestras autoridades den a conocer los que están haciendo en materia de seguridad para exhibir los buenos resultados”.

Al respecto, la Presidenta Municipal de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, Ana Paty Peralta, dijo que realmente es el mismo warning que han sacado todo el tiempo. “Entonces no es que preocupe, pero sí obviamente nos ocupamos de también hacer muchas otras acciones, como campañas de promoción turística, estamos trabajando de manera coordinada con el CPTQ y con la Secretaría de Turismo, con la Asociación de Hoteles, vienen cosas muy importantes, Cancún va a ser un destino también muy importante para el 2026, para el Mundial. Va a ser prácticamente la puerta de entrada; estamos haciendo toda una agenda; entonces, se habla mucho del tema, por ejemplo, de la ocupación hotelera, lo he platicado con el sector turístico también, hay muchas cuestiones que hacen que no hayamos llegado, por ejemplo, al 85% que normalmente se tenía”.

Tiene que ver, y sí lo tengo que mencionar, agregó, uno, con la sobreoferta de condominios en renta tipo Airbnb, por qué, porque antes Cancún prácticamente era un destino de hoteles, y se basaba el porcentaje turístico en eso, entonces ahora tal vez tendríamos que considerar también la ocupación de este tipo de rentas vacacionales, por qué, porque si tenemos una ciudad que se ve llena, que sus playas están llenas, pero que no se refleja en la ocupación hotelera, pues por eso, porque hay muchos que rentan un condominio, una casa, no es que se prohíban, y mucho menos, se está trabajando obviamente en visibilizar cuáles son estas propiedades que se están rentando de manera turística en ese sentido.

Tiene que ver también con el tema de las aerolíneas, dijo, los aviones disponibles, lo ha mencionado mucho el secretario de turismo, Bernardo Cueto, tiene que ver también con que hoy tenemos mayor oferta en cuestión de número de cuartos; entonces, eso también obviamente es la suma de situaciones, pero no quiere decir que estemos mal, el hablar de un destino al 75% es un gran número y es un gran esfuerzo por parte de muchos.

por su importancia, va textual la respuesta de la líder ciudadana en el principal destino turístico de México y América Latina.

PREGUNTA: Entonces a eso se atribuiría, a eso atribuirían ustedes que este verano ¡como que por lo menos en los indicadores no se vio?

RESPUESTA: Traíamos unos números que la verdad eran récord, por qué, porque después de la pandemia ustedes saben las prácticas que se hicieron, las buenas prácticas, el abrir el destino de manera prácticamente inmediata, la gestión de nuestra gobernadora Mara Lezama cuando era presidenta municipal, todas estas acciones pues obviamente hicieron que con pocos destinos abiertos a nivel mundial, Cancún era la opción, o sea era vamos a Cancún, vamos al Caribe Mexicano, hoy ya no hablamos de que somos solamente un destino que está compitiendo a nivel del Caribe, por ejemplo ya hay más oferta, pero no quiere decir que vayamos mal.

También, es importante decir la Secretaría de Turismo Municipal va a estar haciendo visitas a algunos hoteles para ver la calidad en el servicio que brindamos, en la atención y sobre todo también la calidad de cuartos, etc.

Hay hoteles que tienen ocupaciones muy bajas, pero eso tiene que ver también por falta de inversión, por falta de estrategia de promoción directamente de algunos hoteles, hay hoteles que estuvieron al 100% este verano, hay hoteles que estuvieron al 95% este verano, hay hoteles que estuvieron al 30%, entonces obviamente ya cuando haces todo el promedio pues llegas a un 75%, pero hay hoteles que fue un verano sumamente exitoso, hay otros que sí tuvieron ocupaciones más bajas.

En la zona de Costa Mujeres, que pues somos vecinos, tiene ocupaciones muy buenas también y lo que hay que también priorizar es no bajar las tarifas, eso es muy importante, que se mantenga siempre la tarifa. Vamos nosotros también como destino turístico, que ya no solamente somos sol y playa y eso es algo que hemos estado impulsando, seguir abriendo la oferta turística, hay mucho que hacer, tenemos diferentes ofertas, tanto gastronómicas, estamos metiendo muchísimo al tema cultural, vienen eventos deportivos importantes. Estamos haciendo proyectos para lo que va a ser el mundial de futbol, toda la parte, por ejemplo, de turismo deportivo, ya lo acabo de mencionar y también el turismo de lujo, que también es un turismo que está creciendo en nuestra ciudad.

Que es importante, que también, por ejemplo, luego dicen que los Airbnbs o los condominios en renta, pues también generan una derrama económica importante porque salen a consumir a restaurantes, salen de los hoteles, también los hoteles All Inclusive están haciendo estrategias para que el turista salga, salga a Isla Mujeres, a un tour, salga a algunos parques que tenemos en el estado que son espectaculares, a los sitios arqueológicos, tenemos muchísimo que ofrecer, la ruta arqueológica también muy importante, estamos haciendo también reuniones de trabajo con el Museo Maya para darle una renovada a nuestro hermoso Museo Maya y que también sea otro sitio más que podamos ofertar.

Así se expresó Ana Paty Peralta ante los reporteros locales, pero también, le comento que durante el programa La Voz del Pueblo, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa reiteró que, como resultado de todas las políticas públicas de este gobierno diferente, de la Cuarta Transformación, Quintana Roo registra al día de hoy el nivel más bajo logrado de 2010 a la fecha en la disminución de la pobreza.

“La disminución 9.3 puntos porcentuales se traduce en que 177 mil personas salieron de la pobreza. Niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres salieron de la pobreza, ahí está el resultado de las políticas públicas” expresó la gobernadora de Quintana Roo.

A las y los quintanarroenses, Mara Lezama informó que, entre esas políticas públicas, 57 mil familias reciben el programa “Comemos Tod@s”, más de 50 mil tienen los beneficios de Mujer es Poder. Solamente en estos dos programas 157 mil familias reciben apoyos para su crecimiento, empoderamiento, autonomía y bienestar.

La Gobernadora reiteró que este gobierno humanista con corazón feminista seguirá trabajando en los diferentes programas sociales, el más grande en la historia de Quintana Roo, en autoempleo, servicios de salud gratuitos, las caravanas móviles, artesanas del bienestar, entre muchos más para que la prosperidad compartida se refleje precisamente en el combate a la pobreza; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

