Rebasada, la capacidad del sistema de drenaje en Cancún

Caos en cada chubasco

La expansión urbana desordenada y la falta de desazolve constante agravan la situación

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En los últimos tres años, Cancún padece de manera recurrente inundaciones durante la temporada de lluvias, con acumulaciones de hasta 50 centímetros en algunas calles y avenidas, incluso de la zona centro y zona hotelera.

El fenómeno afecta tanto a vehículos como a peatones, y turistas, generando retrasos, daños materiales y riesgos para la salud.

Las zonas más críticas se ubican en el centro y en varias regiones urbanas. Entre las avenidas con mayores afectaciones destacan la Tulum, Kabah y José López Portillo, así como calles de las regiones 95, 100 y 230.

Según la Dirección de Protección Civil, la principal causa es la insuficiencia del drenaje pluvial y la obstrucción de alcantarillas por basura.

La Secretaría de Obras Públicas municipal informó que se instalaron rejillas nuevas, ampliado pozos de absorción y realizado desazolves preventivos, aunque reconocen que la infraestructura sigue siendo insuficiente ante lluvias intensas.

Falta de mantenimiento sistema pluvial problema recurrente

De acuerdo al Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo, la expansión urbana desordenada y la falta de mantenimiento del sistema pluvial agravan la situación.

Comerciantes y vecinos aseguran que cada temporal convierte las calles en ríos, afectando ventas y movilidad.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que, sin un programa integral de modernización del drenaje y control de residuos, las inundaciones continuarán siendo un problema crónico en la ciudad.

Los vecinos en regiones e incluso trabajadores en la zona hotelera subrayan que la acumulación de agua de lluvia es un problema incluso para los turistas que quedan varados en zonas que se convierten en verdaderas lagunas.

La falta de recolecta de basura dijeron, hace más grave el problema porque en algunos puntos permanece días incluso hasta una semana, y se dispersa por todos lados.

Dicha situación tapa el drenaje pluvial porque al no recoger la basura las bolsas estan al alcance de los animales callejeros o de la gente que anda buscando pet o latas.