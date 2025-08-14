Liberarán 51 mil hipotecas en el estado, tras liberación de créditos

Firman acuerdo Mara Lezama y director del Infonavit

Cuando una familia termine de pagar ya no tendrá que esperar meses para recibir papeles

Cancún.- Luego de una reunión de trabajo con el director del Infonavit Octavio Romero Oropeza, la gobernadora Mara Lezama Espinosa dio una buena noticia a las y los acreditados quintanarroenses: la firma de un convenio para agilizar y simplificar la cancelación de hipotecas sin costo alguno, tengan certeza jurídica sobre su vivienda y puedan liberar su propiedad sin trámites largos ni gastos adicionales.

“Esto significa, explicó Mara Lezama, que cuando una familia termine de pagar su crédito ya no tendrá que esperar meses para recibir sus documentos en regla. Ahora, gracias a la colaboración entre el Gobierno del Estado, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la Secretaría de Finanzas y Planeación y el Infonavit todo será más rápido, más claro y con menos burocracia”.

Durante la reunión de trabajo se informó que este convenio ampara 51 mil expedientes en trámite de liberación de hipotecas, de las cuales 7 mil se entregarán próximamente.

Además, 33 mil derechohabientes ya pagaron su crédito pero no han liberado sus hipotecas porque desconocen ese trámite. Asimismo, se informó que en Quintana Roo hay 166 mil créditos congelados, de los cuales a 26 mil les dieron quitas.

Acompañada del director del Infonavit, la titular del Ejecutivo destacó el respaldo y compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum con el bienestar de las y los quintanarroenses, y agradeció al director Romero Oropeza por su disposición y trabajo coordinado para que este beneficio sea una realidad.

“En el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo trabajamos para que nadie se quede afuera y absolutamente nadie se quede atrás. Y este convenio es una muestra que cuando sumamos esfuerzos logramos que las familias vivan con tranquilidad, y con la seguridad de que su hogar les pertenece por completo”, aseveró Mara Lezama.

Asimismo, durante la reunión de trabajo se informó que en Quintana Roo la meta del programa Viviendas del Bienestar aumentó a más de 80 mil. A nivel nacional, a un millón 800 mil.

En su intervención, el director general del Infonavit, el ingeniero Octavio Romero Oropeza, indicó que este acuerdo beneficiará a 51 mil familias quintanarroenses que ya liquidaron su crédito, pero que, por desconocimiento o falta de recursos, aún no han realizado el trámite.

“Me da gusto firmar este convenio, porque aquí en Quintana Roo tienen prácticamente digitalizado su Registro Público, eso ayudará muchísimo a que las cancelaciones se hagan de manera directa entre Infonavit y el gobierno del estado, lo que permitirá que la entrega pueda ser de forma masiva”, comentó.

Reducción de la pobreza en QR, la más baja en 15 años: MLE

Cancún.- Durante el programa La Voz del Pueblo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa reiteró que, como resultado de todas las políticas públicas de este gobierno diferente, de la Cuarta Transformación, Quintana Roo registra al día de hoy el nivel más bajo logrado de 2010 a la fecha en la disminución de la pobreza.

“La disminución 9.3 puntos porcentuales se traduce en que 177 mil personas salieron de la pobreza. Niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres salieron de la pobreza, ahí está el resultado de las políticas públicas” expresó la gobernadora de Quintana Roo.

A las y los quintanarroenses, Mara Lezama informó que, entre esas políticas públicas, 57 mil familias reciben el programa “Comemos Tod@s”, más de 50 mil tienen los beneficios de Mujer es Poder. Solamente en estos dos programas 157 mil familias reciben apoyos para su crecimiento, empoderamiento, autonomía y bienestar.

La gobernadora reiteró que este gobierno humanista con corazón feminista seguirá trabajando en los diferentes programas sociales, el más grande en la historia de Quintana Roo, en autoempleo, servicios de salud gratuitos, las caravanas móviles, artesanas del bienestar, entre muchos más para que la prosperidad compartida se refleje precisamente en el combate a la pobreza.

Por otra parte, a lo largo del programa que se transmite a través de las redes sociales y se multiplica por las radiodifusoras y otros medios, Mara Lezama confirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum tendrá la conferencia matutina desde Chetumal, para continuar luego con una gira hacia Guatemala.