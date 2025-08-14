Restaurantes en Playa del Carmen preparan una ofensiva gastronómica

Viene la temporada baja

Buscan atraer a más residentes y a turistas nacionales e internacionales en septiembre y octubre

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.– La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Playa del Carmen anunció la reactivación del festival gastronómico Playa Spice, junto con otras acciones coordinadas con el gobierno municipal, para mantener el dinamismo económico durante septiembre y octubre, meses tradicionalmente marcados por una baja en la afluencia turística.

Roberto Lepe, presidente de Canirac en la ciudad, señaló que el incremento de visitantes provenientes de Estados Unidos, Canadá, Sudamérica y Europa durante el verano permitió a los restaurantes sostener sus operaciones y conservar empleos. Este impulso será clave para enfrentar la disminución en la demanda prevista para las próximas semanas.

El festival Playa Spice se llevará a cabo precisamente en este periodo, con el propósito de atraer más visitantes a la Riviera Maya y posicionar la oferta gastronómica local. Además, el municipio está preparando actividades complementarias que buscan generar una derrama económica significativa para el sector restaurantero.

En cuanto a los desafíos económicos, Lepe reconoció que el alza en los costos de insumos continúa presionando a los establecimientos. No obstante, destacó que se han logrado acuerdos con proveedores para evitar aumentos drásticos en los precios de los menús. También subrayó que la reciente estabilidad del tipo de cambio ha ayudado a mitigar el impacto financiero.

Respecto a las nuevas disposiciones laborales, como la reducción de la jornada a 40 horas semanales y la implementación de la llamada “ley silla”, el dirigente empresarial afirmó que los restauranteros están cumpliendo con la normativa, la cual consideró beneficiosa tanto para los trabajadores como para los empleadores.

Sobre la remodelación proyectada para la avenida 10, Lepe indicó que la obra tendrá implicaciones tanto positivas como negativas para el sector. Por ello, se han establecido mesas de trabajo con autoridades locales para diseñar estrategias que minimicen las afectaciones y optimicen la funcionalidad de la vía.

En relación con el comportamiento turístico reciente, reconoció que julio no cumplió con las expectativas iniciales. Sin embargo, se observó un repunte en la última semana del mes y a principios de agosto, con mayor flujo en zonas clave como la Quinta Avenida y la avenida 10, lo que se tradujo en mejores niveles de venta.

Finalmente, Lepe destacó la participación activa de Canirac en la elaboración del Plan Maestro de Turismo, al considerar que este instrumento será fundamental para establecer una base sólida de desarrollo y fortalecer la competitividad del destino frente a otros mercados.

Miles llegan a nadar con tiburones

Cada año, entre mayo y septiembre, la isla de Holbox se convierte en uno de los destinos más codiciados del Caribe mexicano. Miles de turistas nacionales e internacionales llegan atraídos por una experiencia singular: nadar junto al tiburón ballena, el pez más grande del mundo, en un entorno natural regulado y de alta biodiversidad.

La temporada de avistamiento alcanza su punto más alto en julio y agosto, cuando los tiburones ballena migran hacia las aguas cálidas del norte de Quintana Roo para alimentarse de plancton y huevas de peces. Durante este periodo, entre 16 y 20 embarcaciones parten diariamente desde Holbox con grupos de hasta 10 turistas, bajo estrictas normas de operación sustentable.

Christian Stenta, presidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Holbox, confirmó que “la temporada del tiburón ballena siempre ha sido uno de los momentos más esperados del año. No solo atrae a visitantes de México, sino de países como Estados Unidos, Alemania, Francia, España y Canadá”.

El nado con tiburón ballena se realiza en la reserva ecológica de Yum Balam, donde se aplican medidas para proteger a la especie y evitar su estrés. Las embarcaciones deben mantener distancia, limitar el número de nadadores por turno y evitar el uso de bloqueadores solares contaminantes.

Prestadores de servicios turísticos como Holbox Travel ofrecen tours que incluyen equipo de snorkel, guías certificados y seguros para los pasajeros. Los precios varían entre $2,200 y $3,300 pesos por persona, dependiendo del punto de salida y el tipo de embarcación.