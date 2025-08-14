Toma forma proyecto de primer Puerto de Altura en Quintana Roo

Se concretará hasta marzo de 2026

Destinan 14 mdp para la elaboración de la documentación técnica, financiera y legal

Por redacción DIARIOIMAGEN

Puerto Morelos.- El proyecto para construir el primer puerto de altura en el Caribe mexicano ha comenzado a tomar forma, aunque su desarrollo formal no se concretará sino hasta marzo de 2026. La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) ha destinado más de 14 millones de pesos para la elaboración de la documentación técnica, financiera y legal que permitirá promover esta ambiciosa infraestructura logística en Puerto Morelos.

La empresa capitalina Fingenta Consultores S.C. fue contratada para realizar el expediente integral del proyecto, el cual incluirá:

– Acompañamiento técnico especializado

– Asesoría financiera y legal

– Coordinación institucional

– Definición de modelos asociativos

– Estrategias para atraer inversionistas

El documento será entregado en formato digital, en inglés o español, según se requiera, con fecha límite el 31 de marzo de 2026.

El puerto actual de Puerto Morelos enfrenta restricciones físicas, ambientales y legales que limitan su calado a apenas 5.7 metros. En contraste, estudios realizados en diciembre de 2024 indican que el polígono marítimo propuesto para el nuevo puerto podría alcanzar profundidades de entre 12 y 14 metros, lo que lo colocaría en condiciones competitivas frente a instalaciones como Puerto Progreso (14.4 metros).

Apiqroo plantea que el nuevo puerto debe integrarse al corredor logístico regional, que incluye La escalera náutica de Campeche y Progreso, la red carretera interestatal, Corredor Interoceánico y el Tren Maya.

Este ecosistema, aún subutilizado por la región Caribe, representa una oportunidad inédita para posicionar a Quintana Roo como un nodo clave en el comercio internacional. La clave será desarrollar un modelo de negocio sostenible, competitivo y transparente, en el que el Gobierno del Estado participe como socio estratégico. De concretarse, el puerto de altura permitiría recibir mercancías desde Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica directamente en Quintana Roo, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo la competitividad regional. La profundidad proyectada lo convertiría en uno de los puertos más grandes del país, con capacidad para recibir carga de gran calado.

Exigen a CFE mantenimiento de tendido eléctrico

La comunidad rural de El Naranjal ha alzado la voz ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), exigiendo atención inmediata al deteriorado tendido eléctrico que ha provocado apagones prolongados, pérdidas económicas y riesgos para la seguridad de sus habitantes.

Desde hace más de dos décadas, la CFE mantiene derechos de uso sobre el terreno ejidal donde se ubican las líneas de conducción eléctrica. Sin embargo, pobladores como Francisco Piña denuncian que la empresa no ha realizado el mantenimiento adecuado, lo que ha derivado en cortes de luz que duran hasta tres días.

Los árboles que rozan el cableado provocan cortocircuitos frecuentes, mientras que los postes presentan varillas expuestas y estructuras debilitadas, generando un peligro latente. Un caso reciente involucró la caída de un cable sobre un camino, causando la muerte de un motociclista.

La falta de electricidad ha paralizado el funcionamiento de bombas de agua, molinos de maíz y refrigeradores, afectando gravemente la vida cotidiana y la economía de la comunidad. “Las tienditas están vacías porque todo se echó a perder”, lamentó Jorge May Manzanero, vecino del lugar.

Además, los recibos de luz siguen llegando puntualmente, y cualquier retraso en el pago implica la suspensión del servicio, lo que ha generado indignación entre los usuarios.

Ante la falta de respuesta de la CFE, los habitantes han advertido que podrían convocar una mega manifestación junto con comunidades vecinas. Han solicitado la intervención urgente del Ayuntamiento de José María Morelos para presionar a la paraestatal y garantizar el mantenimiento de la red eléctrica.

“No pedimos mucho, solo que hagan su trabajo y nos regresen la luz. Ya estamos desesperados”, concluyó uno de los vecinos.