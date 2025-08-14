Arranca oficialmente el servicio de nuevo transporte urbano en Chetumal

Participación ciudadana en movilidad

Comienza con una primera ruta denominada “Fraccionamiento Caribe”

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Después de casi una década sin transporte público masivo, la capital de Quintana Roo da un paso decisivo hacia la modernización de su movilidad urbana. Esta semana arrancó oficialmente el servicio de transporte urbano en Chetumal, con una primera ruta denominada “Fraccionamiento Caribe” y cinco unidades convencionales en operación.

La ruta inaugural partirá desde el cruce de las avenidas Chetumal y Antigua, recorrerá zonas escolares, comerciales y laborales, y operará de 5:50 a.m. a 10:00 p.m. con una frecuencia de 15 minutos. El banderazo de salida será encabezado por la gobernadora Mara Lezama, como parte de la tercera fase del Plan Estratégico de Movilidad para Chetumal.

El nuevo sistema no surge de manera unilateral. Durante julio se llevaron a cabo foros como “Tu Ruta Chetumal”, donde más de 300 asistentes —incluyendo ciudadanía maya hablante, personas con discapacidad, estudiantes, urbanistas y empresarios— participaron en mesas de diálogo para definir las necesidades reales de movilidad.

Rafael Hernández Kotasek, titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO), destacó que “la movilidad no es un lujo, es un derecho”, y que el sistema se construye con base en tres pilares: fortaleza institucional, financiera y operativa.

Durante los foros se revelaron cifras preocupantes: el tiempo de espera para transporte público en Chetumal varía entre 27 y 40 minutos, y algunos ciudadanos caminan hasta 11 cuadras para acceder a una unidad. Además, el gasto promedio diario en movilidad ronda los 140 pesos, llegando hasta 200 pesos para personas con discapacidad.

Cada mes se incorporará una nueva ruta hasta alcanzar las nueve previstas, incluyendo opciones como “Siana Kaan” y “Nápoles”. Las unidades actuales son de medio uso, pero se espera la llegada de autobuses nuevos —algunos posiblemente eléctricos— en diciembre, junto con la infraestructura de paraderos y señalética.

El sistema operará bajo un esquema de concesión a particulares, no como asociación público-privada, y contempla subsidios para garantizar su viabilidad. El objetivo es consolidar un modelo de transporte eficiente, digno, inclusivo y sustentable, que devuelva el brillo a la capital del estado.

Más de 70 mil vehículos adeudan refrendos y placas

Chetumal.- El Sistema de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) reveló que más de 70 mil vehículos en el estado se encuentran en rezago en el pago de refrendos y placas, lo que representa aproximadamente el 12% del padrón vehicular estatal. Con un registro total de 582 mil unidades -incluyendo automóviles, motocicletas y remolques- esta cifra preocupa a las autoridades fiscales, quienes han lanzado un llamado urgente a los propietarios para que aprovechen los estímulos vigentes y se pongan al día.

La mayor concentración del padrón vehicular se encuentra en Benito Juárez (Cancún), Playa del Carmen, Othón P. Blanco (Chetumal), Tulum, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Puerto Morelos, José María Morelos, Bacalar y Lázaro Cárdenas.

Aunque no se ha detallado el número exacto por municipio, se estima que el rezago afecta de manera significativa a las zonas urbanas con mayor densidad vehicular.

Héctor Contreras, director general del SATQ, explicó que los contribuyentes pueden beneficiarse de estímulos fiscales que incluyen un cobro limitado a los últimos cinco años de adeudo y descuentos de hasta 70% en multas y recargos durante jornadas especiales, entre otros.

No contar con el refrendo y placas al día puede derivar en multas económicas, retención del vehículo en operativos, imposibilidad de realizar trámites como cambio de propietario o verificación vehicular y riesgo de incurrir en delitos si se detectan documentos falsos, lo que podría ser turnado a la Fiscalía.