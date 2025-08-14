Detienen en EU a Carlos Treviño, ex director de Pemex

Vinculado al caso Odebrecht

Sheinbaum Pardo informó que será deportado para ser juzgado por temas de corrupción

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este jueves la detención de Carlos Alberto Treviño Medina, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de actos de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El ex funcionario está vinculado al escándalo internacional de Odebrecht, uno de los casos más sonados de sobornos millonarios y desvío de recursos en América Latina.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria señaló: “Ayer se detuvo a un ex director de Pemex que era parte de las alertas que existían, y es bueno, lo van a deportar y ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción”.

“Es una solicitud de extradición desde hace cinco años, finalmente se le encuentra” y tras ser detenido, tiene que enfrentar el proceso en México, señaló.

Sheinbaum Pardo informó que Treviño Medina será deportado para ser juzgado por temas de corrupción y que está relacionado con Emilio Lozoya.

El ex servidor público contaba con una alerta migratoria en su contra por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y también llegó a tener una ficha roja de la Interpol.

En noviembre de 2021, un juez federal ordenó la detención de Treviño Medina, acusado de haber recibido un soborno de 4 millones de pesos por parte de Braskem, filial de Odebrecht.

En aquel momento, Óscar Augusto Zamudio, abogado de Carlos Alberto Treviño, reveló que su cliente se encontraba en Texas, Estados Unidos.

Treviño Medina fue nombrado para el cargo en noviembre de 2017, sucediendo a José Antonio González Anaya.

¿Por qué fue detenido Carlos Treviño?

La historia de Carlos Treviño no puede contarse sin mencionar a Emilio Lozoya Austin, otro ex director de Pemex que se ha convertido en un testigo clave en el caso de corrupción que involucra a Odebrecht.

Lozoya, quien fuera director de Pemex de 2012 a 2016 -los primeros cuatro años del gobierno de Peña Nieto-, fue acusado de haber solicitado dinero a la constructora brasileña Odebrecht para la campaña que llevó a Peña Nieto a la presidencia de México entre 2012 y 2018, a cambio de favorecer a la empresa con contratos. En 2017, el entonces vocero de Peña Nieto, Eduardo Sánchez, negó en medios de comunicación que la campaña presidencial hubiera recibido recursos de Odebrecht.

También ha sido acusado de supuestamente ordenar en 2013 que Pemex comprara con sobreprecio la planta de fertilizantes Agronitrogenados mientras estuvo al frente de la petrolera.

Lozoya Austin, quien se declaró inocente ante el juez, fue detenido en México en 2021 tras ser extraditado desde España en julio de 2020; actualmente se encuentra en prisión domiciliaria. En febrero de este año, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, dijo que el caso contra Lozoya continúa vigente y acusó de “trampas procesales”, específicamente de los jueces, por retrasar el procedimiento.

El empresario Alonso Ancira está relacionado con la compra de Agronitrgenados. Esta semana, Gertz Manero dijo que Ancira está viviendo en Estados Unidos y que dejó de pagar el acuerdo legal que se alcanzó con Pemex, por lo que se buscará reiniciar el proceso en su contra.

Empresarios mexicanos acusados en EU

Apenas el pasado lunes, la Fiscalía de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal en el Distrito Sur de Texas, en la que se imputan a dos empresarios mexicanos por su participación en un supuesto esquema de sobornos para retener y obtener negocios relacionados con Pemex y Pemex Exploración y Producción (PEP).

“Los acusados -ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos-presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener millones de dólares en lucrativos contratos y otras ventajas”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

Según documentos judiciales, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años y residente permanente legal de Estados Unidos, residente de The Woodlands, Texas, ciudadano mexicano, y Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años y residente permanente legal de Estados Unidos, junto con otros, presuntamente conspiraron para pagar y ofrecieron pagar al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de PEMEX y PEP con el fin de obtener y retener contratos para empresas asociadas con Rovirosa.