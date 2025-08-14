Impulsa el GEM a jóvenes deportistas de Juegos Panamericanos

Reciben apoyos económicos

Zinacantepec, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México entregó apoyos económicos a los 37 atletas mexiquenses que participan en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se llevan a cabo del 9 al 23 de agosto en la ciudad de Asunción, capital de Paraguay.

Los recursos, entregados a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y del Instituto del Deporte del Estado de México, están destinados a cubrir los gastos personales de las y los representantes de la entidad, quienes competirán en 11 disciplinas en busca de avanzar rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ya que esta competencia marca el inicio del ciclo olímpico.

En esta segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior, el Estado de México es la entidad que más deportistas aporta a la Delegación Nacional, en disciplinas como atletismo, ciclismo, gimnasia, handball, hockey sobre pasto, natación, natación artística, patinaje sobre ruedas, remo, rugby y taekwondo.

La administración estatal reconoce que, detrás de cada atleta, hay una familia, un entrenador y un equipo de trabajo. Por ello, este año se otorgarán estímulos económicos tanto a las y los atletas que obtengan medalla, como a sus entrenadores.

Con estas acciones, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso de impulsar a los atletas mexiquenses, brindándoles las herramientas necesarias para alcanzar sus sueños.