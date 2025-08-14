Más de mil trabajadores del IMSS participan en simulacro

Cultura de prevención

Bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 14 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó un simulacro de evacuación en el que participaron mil 155 trabajadores, quienes fueron desalojados en un tiempo de 6 minutos con 40 segundos hacia el punto de reunión ubicado en el camellón de avenida Paseo de la Reforma, donde se instaló un puesto de comando y un módulo de Primeros Auxilios.

El secretario general del IMSS, Jorge Gaviño Ambriz, fue el encargado de recibir el reporte que dio cuenta de la participación de 105 brigadistas de las áreas de Repliegue y Evacuación, Prevención y Combate de Incendios, Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, así como de Fluidos y Energéticos, junto con personal médico y de enfermería. También acudieron elementos de la División de Protección Civil del IMSS y dos observadores.

Al concluir esta actividad que busca fortalecer la cultura de la prevención, la brigada de Búsqueda y Rescate, en coordinación con la de Fluidos y Energéticos, inspeccionó el edificio y confirmó que no hubo daños estructurales. Se reportó únicamente a una persona con crisis de ansiedad, atendida de inmediato y trasladada en silla de ruedas al puesto de Primeros Auxilios.