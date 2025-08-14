Reconoce la jefa de Gobierno, Clara Brugada, Molina, el cine mexicano

Testigo de la revolución cultural

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, asistió a la celebración del Día del Cine Mexicano, donde afirmó que en el país hay personajes importantes, mismos que han sido precursores de la revolución cultural.

“La Conmemoración del Cine Mexicano nos reúne hoy, y quiero festejar y hacer un homenaje al cine mexicano, que ha sido testigo de cómo, en este país, hay precursores de revolución cultural, que nos hace ver a través del arte, como lo es el cine, realidades y críticas que tenemos que retomar, y que han hecho que también la población tome conciencia”, expresó.

Desde la Cineteca Nacional Chapultepec, en Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, la mandataria capitalina recordó la relevancia histórica del recinto, pues contiene una importante cantidad de títulos fílmicos, además de ser un símbolo “que significa democratizar el acceso de la ciudadanía a patrimonios de todo tipo”.

“Tiene un significado profundo, que aquí, en medio del Bosque de Chapultepec, tengamos una Cineteca Nacional maravillosa, con acervo histórico; en medio de un mercado saturado de cine comercial, la Cineteca es un oasis; se convierte en un faro que nos ofrece otras formas de ver, de entender y de aprender. Son 800 hectáreas, que son patrimonio público”, dijo.

Brugada Molina mencionó que la Cineteca Nacional es ejemplo del profundo cambio que hubo en Chapultepec con la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación, quienes convirtieron espacios de poder en sitios de cultura y recreación.

“Recordar cómo Andrés Manuel López Obrador decidió dejar Los Pinos, como lugar de residencia, irse a Palacio Nacional, y este lugar, que era la residencia de la cultura del poder, se convierte, justamente, en el lugar donde está el poder de la cultura, con este gran cambio y transformación que todos conocemos. Hoy tenemos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en esa misma línea, haciendo efectivo el derecho a la cultura”, señaló.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la Cineteca Nacional Chapultepec es un espacio cultural que forma parte del proyecto Chapultepec como símbolo de la transformación urbana y social, al haberse convertido de una antigua fábrica de armas en un recinto dedicado al arte, la cultura y la memoria cinematográfica del país.

Sheinbaum Pardo subrayó que la Cineteca es parte de un complejo cultural más amplio que incluye dos escuelas —una de cine y otra de artes y oficios—, la Bodega Nacional de películas, la recuperación de la ex fábrica de pólvora y del manantial Vasco de Quiroga, así como la integración con proyectos de movilidad sustentable como el Cablebús Línea 3 y el tren El Insurgente.

Asimismo, señaló que este espacio representa justicia social, ambiental y de género, ya que ofrece oportunidades para las comunidades, recupera áreas verdes y abre sus puertas a las mujeres indígenas para que su voz y sus historias tengan un lugar en el cine nacional.

“Es un momento histórico que nos llena de orgullo, pues aquí se recuperó un espacio militar para convertirlo en un lugar de encuentro, aprendizaje y arte para todo el pueblo de México”, afirmó.

Finalmente, la Presidenta de México agradeció a las y los trabajadores que hicieron posible la creación de este espacio, así como a artistas, cineastas y promotores culturales que han acompañado el proyecto desde sus inicios.

En el evento también participaron las secretarias de Cultura y de las Mujeres del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza y Citlalli Hernández Mora, respectivamente; la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova; la directora general de la Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen Vargas; el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes; la directora de cine Ana Ts’uyeb; las secretarias de Medio Ambiente y Turismo de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza Ramírez y Alejandra Frausto Guerrero, respectivamente, así como la directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, Daniela Alatorre Benard.