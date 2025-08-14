La Copa Mundial 2026 generará una derrama de más de 65 mil mdp

Llegarán más de cinco millones de turistas

Se ha destinado cerca de 225 mil millones de pesos a obras de infraestructura

México se alista, junto con Estados Unidos y Canadá, para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se inaugurará el próximo 11 de junio, por la que en nuestro país se prevé la llegada de más de cinco millones de turistas por el magno evento deportivo, que generará una derrama económica de 65 mil millones de pesos.

Con un renovado formato, el Mundial 2026 promete ser espectacular al ser la primera justa que contará con 48 selecciones, por lo que los aficionados podrán disfrutar de más de 100 partidos.

Las sedes mexicanas serán el Estadio Azteca, el Estadio Akron y el Estadio BBVA, que durante el torneo cambiarán sus nombres a Estadio Ciudad de México, Estadio Guadalajara y Estadio Monterrey, respectivamente, para cumplir con las regulaciones de la FIFA. En particular, el Azteca se encuentra en proceso de renovación y se espera que esté listo en marzo de 2026.

Para ofrecer una experiencia de clase mundial, México ha destinado cerca de 225 mil millones de pesos a obras de infraestructura que incluyen remodelaciones de estadios, ampliaciones en terminales aéreas, mejoras en el transporte público y creación de rutas turísticas.

Los aeropuertos internacionales de las tres ciudades sede también están siendo modernizados para aumentar su capacidad y brindar una mejor atención a los visitantes.

Además, el gobierno mexicano ha implementado un plan integral de seguridad y movilidad que involucra a diferentes niveles de gobierno para garantizar la tranquilidad y el orden durante el evento, así como la fluidez en los accesos a los estadios.

Aunque la venta oficial de boletos iniciará en septiembre, ya circulan informes sobre precios que en algunos casos podrían alcanzar montos elevados, lo que ha generado preocupación sobre la accesibilidad para el público en general.

El Azteca tendrá cancha híbrida y comodidades modernas para el Mundial 2026

Un campo híbrido, vestuarios renovados, ascensores y zonas de hospitalidad serán algunas de las nuevas características del Estadio Azteca para la Copa del Mundo de 2026.

Ollamani, la empresa de entretenimiento deportivo que posee el estadio, también confirmó que el Azteca, que cerró el pasado mayo, reabrirá el 28 de marzo, 75 días antes del inicio de la Copa del Mundo.

“El eje central de la renovación del estadio son las personas que lo visitan. Nuestro principal objetivo es mejorar de manera sustancial su experiencia en todos los sentidos”, afirmó el director del estadio, Félix Aguirre.

El Azteca, con capacidad para 83,000 espectadores y que recientemente fue rebautizado con el nombre del banco Banorte, albergará cinco partidos, incluido el encuentro inaugural del torneo. También fue sede de los primeros partidos en las Copas del Mundo de 1970 y 1986.

Ollamani, que está afiliada a Grupo Televisa, indicó también que el estadio contará con mayor capacidad, pero no especificó cuántos asientos adicionales tendrá.

Será la segunda vez que el Azteca tenga un campo híbrido. Uno fue instalado en 2018, pero los propietarios decidieron volver al césped natural un año después. Las malas condiciones de la cancha en noviembre de 2018 obligaron a un cambio de sede de último minuto para un partido de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Rams de Los Ángeles.

“La cancha, al estar sometida a un uso intensivo, contará con un nuevo sistema de ventilación y aspirado, logrando con ello una mayor recuperación, estabilidad y resistencia”, aseveró Ollamani en el comunicado.

Los nuevos vestuarios estarán ubicados en el centro del estadio bajo los palcos de lujo y con un túnel que conduce al campo. Antes estaban ubicados en la parte norte y sur del inmueble.

“El proyecto también contempla nuevas instalaciones en zonas de competencia: vestidores de jugadores y árbitros, zonas médicas, sala de prensa, zona mixta entre otros, mejorando la experiencia del jugador, de los aficionados y de los medios de comunicación, en tendencia con los estadios más modernos del mundo”, recalcó la empresa.

El plan incluye la instalación de grandes pantallas LED dentro y fuera del estadio. Antes de las renovaciones, el estadio sólo tenía dos grandes pantallas que fueron instaladas en 2015.

Entre otras renovaciones, el propietario del estadio también anunció una nueva área de cabinas de prensa, baños mejorados, un sistema de videovigilancia de circuito cerrado con 200 unidades y un nuevo sistema de sonido.

A principios de año, se publicaron imágenes del trabajo realizado en el campo y los asientos inferiores. Al parecer, los palcos de lujo no han sido tocados porque algunos propietarios se niegan a entregarlos a la FIFA.

La FIFA abrió la inscripción para voluntarios del Mundial 2026

La FIFA lanzó oficialmente la convocatoria para quienes deseen sumarse como voluntarios en el Mundial 2026, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. El llamado masivo apunta a reclutar miles de personas que colaboren en la logística y el desarrollo de la máxima cita del fútbol internacional.

Dónde y cómo inscribirse para ser voluntario en el Mundial 2026

El proceso de inscripción se realiza a través del portal oficial de voluntarios, donde los interesados deben crear una cuenta, completar sus datos personales y realizar una evaluación que determine habilidades y disponibilidad.

Posteriormente, los aspirantes serán convocados a entrevistas presenciales o virtuales para definir su perfil y, en caso de ser seleccionados, se les asignará un rol específico antes de iniciar la etapa de formación.

Las funciones incluyen coordinación de accesos, apoyo a medios de comunicación, asistencia en zonas de aficionados y otras tareas operativas. Si bien la participación no contempla remuneración económica, la FIFA ofrece beneficios como comidas y bebidas durante las jornadas, reconocimiento oficial y artículos exclusivos.