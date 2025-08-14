México está de moda: 1er semestre llegaron 47.4 millones de visitantes y 23.4 millones de turistas

México está de moda: Sheinbaum

Se incrementó el gasto de paseantes en 6.3% respecto al año anterior, lo que representa 18 mil 681 millones de dólares

En el primer semestre de 2025, México recibió a 5 mil 695 mujeres; 5.7 millones de pasajeros llegaron en cruceros; 94.5 millones de personas llegaron a través de los aeropuertos y la conexión aérea con EUA registró en julio 4.6 millones de asientos programados

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo, informó que, de enero a junio de 2025, se registró la llegada de 47.4 millones de visitantes internacionales, lo que representa 13.8 por ciento más respecto al mismo periodo en 2024.

Además, se recibieron a 23.4 millones de turistas internacionales, un incremento del 7.3 por ciento, adicional a ello, el gasto de los visitantes fue de 18 mil 681 millones de dólares, un aumento del 6.3 por ciento más que el año pasado.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los indicadores turísticos demuestran que México está de moda, ya que se desarrollan diversas experiencias como el turismo comunitario, ecoturismo, así como el turismo rural, cuyos recursos se distribuyen en las propias comunidades.

“41.7 millones de enero a junio de 2024; y de enero a junio 2025, 47.4 (millones) visitantes. Y turistas que ya se quedan más tiempo en México, esa es la diferencia, de 21.8 a 23.4 (millones). Y el gasto de los visitantes aumentó. Como bien dice Josefina (secretaria de Turismo): México está de moda”, resaltó.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, puntualizó que el turismo genera Prosperidad Compartida para todas y todos, por lo que desde el Gobierno de México se trabaja todos los días para que en este sector nadie se quede atrás, por ello, detalló que México, en el primer semestre de 2025, recibió la visita de 5 mil 695 mujeres, lo que representa un incremento del 1.8 por ciento respecto al 2024. Asimismo, llegaron 5.7 millones de pasajeros de cruceros, que significa un aumento de 9.6 por ciento. Mientras que la conexión aérea entre México y Estados Unidos alcanzó 4.6 millones de asientos programados durante el mes de julio, 5.5 por ciento más que en el mismo periodo de 2024; y en estos primeros seis meses del año han llegado por los aeropuertos 94.5 millones de personas, lo que representa 3.1 por ciento más que en el mismo lapso de 2024.

Asimismo, informó que se implementa el Programa Nacional de Turismo Comunitario, —que tiene como principales protagonistas a la población de las comunidades originarias y afromexicanas—, a través del cual se transmiten sus saberes y tradiciones promoviendo la justicia social, el desarrollo sustentable, dinamizando la economía local, mejorando el ingreso de las familias, afianzando el liderazgo de las mujeres, así como preservando el sentido de pertenencia, la identidad cultural y los derechos de la propiedad.

El titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, detalló que el Programa Nacional de Turismo Comunitario, contempla diversas acciones estratégicas, entre ellas el Distintivo de Prestadores de Servicios Turísticos Comunitarios, primer certificado en su tipo que se hace en el mundo para identificar experiencias comunitarias en el turismo. Aunado a que se trabaja junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para la realización de Guías de Experiencias Comunitarias, cuya convocatoria de inscripción tuvo una respuesta de mil 358 experiencias en nueve estados; adicional a ello se impulsa el Tren Maya como un instrumento para que los turistas lleguen a comunidades indígenas del sureste del país.

“Vamos por más en reducción de pobreza”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la reducción de mexicanos en la pobreza se trata de una “hazaña de la Cuarta Transformación” y una muestra de que el modelo de humanismo mexicano funciona, por lo que garantizó que su gobierno buscará una mayor reducción, pues reconoció que todavía casi 30 por ciento de la población vive sin ingresos mínimos.

“Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación, demuestra que el modelo funciona porque redujo la pobreza y además la desigualdad, es decir, hay mayor distribución de la riqueza, ¿a qué se debe esta reducción? Evidentemente al incremento en el salario mínimo a los programas de bienestar y al acceso a los derechos.

En la medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se indica que la pobreza tuvo entre 2018 y 2024 su mayor caída de los últimos cinco sexenios, al pasar del 52.4 por ciento de la población mexicana en pobreza que dejó el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), a 29.6 por ciento.

Sheinbaum Pardo señaló que en México hay que estar “muy orgullosos… este indicador habla de la esencia de nuestro proyecto el humanismo, un proyecto humanista se demuestra en esto en la reducción de la pobreza y estamos seguros que vamos a seguir avanzando, por eso hablamos de la continuidad y el avance de la cuarta transformación”.

Resaltó que entre 2008 y 2012, durante el gobierno “del espurio” Felipe Calderón, la población en pobreza pasó de 49.5 millones (44.4%) a 53.3 millones (45.5%). En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cifra osciló entre 53.3 y 55.2 millones, cerrando en 2018 con 51.9 millones (41.9%). Con López Obrador, la pandemia provocó un alza en 2020, pero de 2018 a 2024 la pobreza bajó de 51.9 a 38.5 millones de personas, de 41.9% a 29.6% de la población, lo que significa que más de 13 millones salieron de esta condición. La pobreza extrema se redujo de 12.3 millones (11%) en 2008 a 7 millones (5.3%) en 2024, a pesar del crecimiento poblacional

Sobre la reducción de la pobreza en Oaxaca, uno de los de mayor rezago económico del país, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que próximamente presentarán en la zona de la mixteca el Plan Lázaro Cárdenas para Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla y Estado de México, con un polígono prioritario en la Mixteca oaxaqueña.

El plan incluye mejoramiento de escuelas y centros de salud, apoyo a artesanos, plantas de tratamiento de agua y otros proyectos integrales para la región.

También dijo que en la Mixteca de Oaxaca, la zona triqui, la Mixteca poblana y la montaña de Guerrero se desarrollan obras de rehabilitación y construcción de carreteras, así como caminos artesanales, con más de 3 mil millones de pesos destinados este año. Estas obras buscan reducir la pobreza al mejorar el transporte, facilitar el traslado de cosechas y el acceso a servicios de salud.

Acto de orgullo, el acercamiento de SCJN con indígenas: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la llegada de un ministro presidente indígena a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, así como la ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando por parte de pueblos indígenas y la apertura que los ministros prometieron tener con el pueblo, será “un acto internacional” de orgullo para México l

De Hugo Aguilar, resaltó que tiene una visión de objetividad y cercanía con el pueblo mexicano. “Va a ser un acto internacional único del cual nos debemos sentir muy orgullosos y orgullosas todos los mexicanos”, expresó.

Destacó que, por primera vez, ministros de la Suprema Corte abrirán sus puertas y escucharán directamente a la gente, incluso con visitas itinerantes por el país, lo que fortalecerá la cercanía y el acceso a la justicia.

Compartió que en sus giras por el país la mayoría de las gestiones ciudadanas tienen que ver con el Poder Judicial, desde reclamos por procesos injustos hasta dificultades para comunicarse con jueces. Escuchar de primera mano, afirmó, transformará más al Poder Judicial, pues la reforma busca que todos tengan acceso a la justicia.

“Su trabajo no solamente es estar en oficina revisando los casos, sino también escuchar a la gente. El mayor aprendizaje para una persona, un gobernante o un diputado, parte del poder legislativo, también ahora del judicial, es cuando uno escucha”, dijo.