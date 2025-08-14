Conectan a más de 160 mil personas con nuevo puente vehicular en Ixtlahuaca

Mejorará la capacidad operativa

Ixtlahuaca, Estado de México.– El gobierno del Estado de México inició la ampliación del Puente Vehicular en San Bartolo del Llano, ubicado en el kilómetro 33+540 de la carretera Toluca–Atlacomulco, para fortalecer la conectividad y dinamizar la economía regional.

Con una inversión superior a 34 millones de pesos, el proyecto beneficiará de manera directa a más de 160 mil habitantes de Ixtlahuaca y de forma indirecta a 90 mil personas de municipios vecinos.

Daniel Sibaja González, Secretario de Movilidad, explicó que la obra contempla la ampliación del cuerpo A, de una a dos vías, de este puente que mide 160 metros de longitud.

Esta infraestructura permitirá un flujo vehicular más ágil y seguro, así como un mejor acceso a servicios, comercio y actividades productivas para la zona norte del Estado de México.

Roberto Carlos Álvarez Juárez, Director General del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), destacó que esta obra refleja el compromiso de la Gobernadora Maestra Delfina Gómez Álvarez, de atender las necesidades de la ciudadanía mediante proyectos que transforman la infraestructura vial, garantizan la seguridad y fomentan el desarrollo regional.

Indicó que cada peso invertido representa un paso hacia un Estado de México más conectado, seguro y competitivo, donde una movilidad eficiente, digna y moderna será el motor que impulse el crecimiento económico y el bienestar social en las comunidades.

María Guadalupe Díaz Avilés, Presidenta Municipal de Ixtlahuaca, resaltó el entendimiento y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para hacer realidad obras de impacto social que transforman el rostro de las comunidades y mejoran la calidad de vida de las y los mexiquenses.