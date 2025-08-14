“La risa mañanera”: sátira política con rostro de comedia

En el Teatro SOGEM Wilberto Cantón

Tamara Henaine y Herson Andrade, interpretan a “Claudita” y a “Trump”

En un ambiente cargado de humor, crítica social y expectación escénica, se llevó a cabo la conferencia de prensa para presentar oficialmente la obra La risa mañanera, una puesta en escena que promete sacudir el panorama teatral con una audaz sátira política. El evento tuvo lugar en el Teatro SOGEM Wilberto Cantón, en la alcaldía Benito Juárez, y reunió a medios, actores, creativos y curiosos que presenciaron el nacimiento de lo que sus creadores llaman “un multiverso surrealista de parodia política”.

Claudita y Trump: el encuentro que nunca ocurrió… hasta ahora

La obra reúne a Tamara Henaine y Herson Andrade, quienes interpretan a “Claudita” —una parodia de la presidenta Claudia Sheinbaum— y a “Trump”, una versión caricaturesca del expresidente estadounidense. Ambos actores compartieron en la conferencia los retos y motivaciones detrás de sus personajes.

Tamara Henaine, conocida por sus imitaciones virales de Sheinbaum en redes sociales, explicó que su trabajo va más allá de la comedia superficial “No interpreto cualquier rostro, es la persona más poderosa de México. Me preparo viendo entrevistas, estudiando psicología… quiero humanizar su figura política. Olvidamos que ella tiene una familia y una vida”, expresó.

Por su parte, Herson Andrade, con trayectoria en programas como El privilegio de mandar, destacó el potencial internacional de su personaje “Soy optimista. Sé que a mis paisanos en Estados Unidos les daría mucha diversión este personaje. Trump es un símbolo, pero también una fuente inagotable de humor”.

Un adelanto escénico que provocó carcajadas

Durante la presentación, se ofreció un adelanto de la obra en el escenario, ambientado como el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde la presidenta Sheinbaum ofrece sus conferencias matutinas. En esta recreación, “Trump” lanzó frases como “Me encanta el deporte, sí… mañana voy a deportar a 500 cabrones”, provocando la risa de todos los presentes.

El guionista Lalo Tepichín explicó que el equipo creativo se mantiene atento a la coyuntura política para adaptar los diálogos y situaciones a la realidad del momento “No tenemos sesgos de izquierda o derecha. Esto es una sátira, una obra política que busca que el público se divierta. No tememos censura del gobierno”, afirmó.

Multiverso surrealista: más allá de la parodia

La obra no se limita a una simple imitación de figuras públicas. Según sus creadores, La risa mañanera es el primer capítulo de un universo escénico que explorará escenarios alternativos, como un gabinete ficticio, alianzas improbables y situaciones absurdas que reflejan, con humor, la complejidad del poder.

La producción está a cargo de Dulce López y la dirección corre por cuenta de Vicente Torres. Ambos destacaron que el proyecto busca abrir un espacio para la crítica desde la comedia, sin caer en el panfleto ni en la burla vacía.

Temporada y expectativas

La risa mañanera se estrenará el próximo 20 de agosto y tendrá funciones todos los miércoles y viernes hasta el 31 de octubre en el Teatro SOGEM Wilberto Cantón. El elenco expresó su deseo de invitar a la verdadera Claudia Sheinbaum y a otros funcionarios públicos a presenciar lo que ellos llaman “un meme escenificado”.

“No solo a Sheinbaum, sino a todos los funcionarios. Queremos que vean que el humor también puede ser una forma de diálogo”, comentó Andrade.

Humor como herramienta de análisis

En tiempos donde la política se vive en redes sociales, memes y conferencias matutinas, La risa mañanera propone una mirada escénica que mezcla comedia, crítica y reflexión. La obra se perfila como un espacio donde el público puede reírse de lo que normalmente le preocupa, y donde la sátira se convierte en una forma legítima de participación ciudadana.

Con un elenco comprometido, una producción sólida y un guion que se adapta al pulso político del país, La risa mañanera promete ser más que una obra: será un espejo distorsionado pero revelador de la realidad mexicana.

El elenco del montaje: Tamara y Herson

Tamara Henaine es una actriz originaria de la Ciudad de México, actualmente pasante de la carrera de Psicología. Egresada del Centro de Educación Artística de Televisa, ha participado en diversas telenovelas y programas unitarios. Su incursión en la comedia se dio gracias a los productores Reynaldo López y Dulce López, quienes le brindaron la oportunidad de participar en el programa de comedia política El Privilegio de Mandar, donde por primera vez realizó la parodia de Claudia Sheinbaum. Posteriormente, se integró al elenco principal del programa.

Herson Andrade es actor, productor y director escénico. Originario de Puebla, se trasladó a la Ciudad de México en el año 2002, donde comenzó su carrera en programas de comedia como La Parodia y El Privilegio de Mandar. A lo largo de su trayectoria ha interpretado más de 80 personajes polémicos, entre los que destacan:

El Piojo Herrera, ex director técnico de la Selección Mexicana.

Guillermo del Toro, director cinematográfico y guionista.

Hugo Chávez, ex presidente de Venezuela.

Jaime Maussan, periodista y ufólogo mexicano.

Manuel Bartlett, político.

La Maestra, Elba Esther Gordillo.

José Alfredo Jiménez, actor y cantautor mexicano.

Uno de sus personajes más emblemáticos ha sido Donald Trump, lo que le ha abierto las puertas a diversas puestas en escena como El Tenorio, la 4ª Transformación, El Tenorio Cómico, Nueva Generación, El Privilegio de Mandar y La Pastorela 2024, compartiendo escenario con otros comediantes y participando en shows nocturnos y cabaret.

Sinopsis

Una Presidenta que da la cara, que responde, que se ríe, que canta, que baila, que se equivoca, que improvisa, que se enoja, que se emociona… que se humaniza. La Risa Mañanera es un experimento de sátira política donde la protagonista es la actriz Tamara Henaine, quien personifica a la Dra. Claudia Sheinbaum.

La Presidenta da una “Mañanera del Pueblo” en horario nocturno, con público en vivo y reporteros que interactúan con ella. Con humor y sarcasmo, habla de su estilo, sus colaboradores y sus programas sociales.

Durante la función, la Presidenta es interrumpida por personajes inesperados, como Donald Trump, interpretado por el comediante Herson Andrade.

El objetivo es presentar a una Presidenta más humana y cercana, utilizando el humor como herramienta de catarsis necesaria para el público.

La risa mañanera se estrenará el próximo 20 de agosto y tendrá funciones todos los miércoles y viernes hasta el 31 de octubre en el Teatro SOGEM Wilberto Cantón.