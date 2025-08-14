Continuidad académica y transparencia, prioridad de la UAEMéx en la Facultad de Humanidades

Martha Patricia Zarza Delgado, acompañada de su gabinete universitario, se reunió con la asamblea estudiantil

Toluca, Méx.- En la Facultad de Humanidades, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, acompañada de su gabinete universitario, se reunió con la asamblea estudiantil para atender los temas prioritarios planteados en el pliego petitorio.

La sesión inició con la lectura del manifiesto de la Asamblea Estudiantil de Humanidades, seguida de la presentación del Plan de Trabajo propuesta por la administración para dar atención al pliego petitorio. Este documento contempla, entre otros puntos, la identificación y gestión de espacios alternos que garanticen la continuidad de las clases prácticas, asegurando así el desarrollo académico de las y los estudiantes en condiciones óptimas.

Durante la Asamblea, se acordó la realización de un peritaje interno a cargo de personal especializado de la universidad, con el acompañamiento de la Facultad de Ingeniería y del Colegio de Arquitectos.

En cuanto a la gratuidad de los trámites administrativos, se informó que se avanza para que estos sean totalmente gratuitos, mientras tanto la implementación será gradual y se agilizarán los procedimientos correspondientes.

Para garantizar la atención integral de la comunidad, se acordó dar seguimiento a las solicitudes en términos de:

Biblioteca comunitaria con espacios de trabajo.

Espacio de acompañamiento psicológico.

Comedor gratuito.

Sala para la exposición del movimiento estudiantil.

Espacio en el archivo histórico para el movimiento estudiantil.

Aulas para actividades culturales.

Salas de exposición rotativas.

Espacio para un mural estudiantil.

Respecto a la separación de funciones de docentes o personal administrativo, se estableció que es necesario que existan las denuncias formales las cuales se atenderán con estricta confidencialidad para proteger la integridad de quienes las presenten. Para ello, se habilitará una mesa jurídica y se brindará acompañamiento a través de la Consejería Jurídica de la Universidad.

Con estas acciones, se reafirma el compromiso con el diálogo y la participación activa de su comunidad, promoviendo un ambiente de confianza donde las y los estudiantes, académicos y personal administrativo puedan expresar sus inquietudes y necesidades. La universidad se mantiene firme en su transparencia y responsabilidad institucional, asegurando que los procesos y decisiones se realicen de manera clara y accesible para todas y todos.