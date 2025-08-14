Acuerdan entrega de instalaciones y regreso a clases en “El Rosedal”

Toluca, México.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado junto con integrantes de su gabinete, sostuvo un encuentro con la asamblea estudiantil de la Licenciatura en Gastronomía, ubicada en “El Rosedal”, con el propósito de dar continuidad al diálogo y establecer acuerdos en beneficio de la comunidad universitaria.

Durante la reunión, la asamblea entregó su pliego petitorio, en el que se plantean acciones para el acondicionamiento de la infraestructura, la mejora de las instalaciones y el fortalecimiento de las condiciones de seguridad para las y los estudiantes.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se determinó que las solicitudes serán analizadas en la sesión ordinaria, para su discusión y, en su caso, aprobación por el Comité de Transparencia y Seguimiento. Previamente, se realizará una mesa de trabajo entre la asamblea estudiantil y las autoridades de la Facultad de Turismo y Gastronomía para detallar y priorizar las acciones.

La Universidad reconoce a la Asamblea de Gastronomía como principal promotora de las mejoras en infraestructura y mantenimiento de las instalaciones, lo que constituye un logro significativo en favor de la comunidad académica de la licenciatura.

En este marco, y con la entrega de las instalaciones, Rectoría se compromete a emitir el acuerdo y comunicado en el que se estipule que el regreso a clases para la Licenciatura en Gastronomía será de manera presencial a partir del lunes 18 de agosto de 2025. Asimismo, se establece que a partir del periodo escolar 2025-B y de manera permanente no se realizará ningún cobro por el uso o venta de lockers en el campus “El Rosedal”.

El seguimiento de estos acuerdos será constante y transparente, a través del Comité de Transparencia y Seguimiento, una vez formalmente conformado, asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos en favor de la comunidad estudiantil.