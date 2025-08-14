Más de 4,000 pesos por hijo, gasto en útiles escolares

Otra temporada complicada

Aumento en precios pega a familias, más cuando hay varios integrantes en la escuela

Luego de las vacaciones de verano, viene una de las temporadas más exigentes para el bolsillo de millones de familias mexicanas con el gasto de útiles escolares, más aún, si tienen varios hijos en la escuela.

Aunque la inflación ha mostrado signos de moderación en 2025, eso no significa que los uniformes, libretas, colores, mochilas o inscripciones hayan bajado de precio.

Un sondeo realizado por Up Sí Vale reveló que el 74% de los trabajadores en México tiene hijos estudiantes, por lo que más de la mitad (58%), planea gastar más de 4,000 pesos por alumno para el nuevo ciclo escolar que inicia en el mes de septiembre.

Un sueldo normal no alcanza

El estudio de Up Sí Vale expone una realidad dura, pero ya conocida, de que un sueldo promedio no alcanza. Aunque el 75% dice que pagará los gastos escolares con su ingreso quincenal, hay un 23% que depende de apoyos escolares o vales, y un 19% que recurrirá a algún tipo de financiamiento o préstamo para salir adelante.

Para hacerle frente a esta temporada, el 66% de los padres reduce otros gastos familiares y el 15% incluso deja de ahorrar o se endeuda. La planeación financiera en estas fechas se vuelve una prioridad, pero también una fuente de estrés para muchas familias.

El estudio también revela que solo 3 de cada 10 trabajadores reciben algún tipo de apoyo escolar por parte de sus empleadores, ya sea en forma de vales, monederos electrónicos o efectivo.

Al respecto, el 90% de los encuestados considera que los vales son “muy útiles” en esta temporada, y el 79% los utiliza total o parcialmente para cubrir los gastos escolares. Además, el 71% dice que estos vales son esenciales para mantener el equilibrio económico de su familia.

Aunque la inflación general anual se ubicó en 3.55% en julio de 2025, según datos del Inegi, eso no ha sido suficiente para aliviar el peso del gasto escolar. El aumento en los precios de insumos escolares y tecnología se sigue sintiendo, especialmente cuando hay más de un hijo en la escuela. Y tú, ¿cuánto vas a gastar en este regreso a clases?

Gasto mínimo será de mil 200 pesos

De acuerdo con un sondeo en papelerías, supermercados y tiendas en línea, el presupuesto mínimo por alumno para la compra de útiles escolares básicos será de mil 200 pesos por hijo, sin contar mochila, ni uniforme.

El precio final depende del lugar de compra, la marca de los productos y la calidad de los materiales. Las cadenas comerciales suelen ofrecer paquetes armados o descuentos por compras múltiples, mientras que las papelerías locales reportan un aumento de hasta 20% en algunos artículos debido al alza en insumos como papel y plástico.

Además, el gobierno federal y algunos estados han implementado programas de entrega gratuita de útiles y uniformes escolares para reducir el impacto económico en familias de escasos recursos.

Organizaciones de consumidores recomiendan comparar precios, reutilizar materiales en buen estado del ciclo anterior y no hacer compras apresuradas para evitar gastos innecesarios.

Gasto de hasta 7 mil pesos, prevén familias regias

Este regreso a clases será complicado para las familias nuevoleonesas, ya que tendrán que destinar entre tres mil a siete mil pesos en promedio solo para la compra de útiles escolares, sin considerar colegiatura y uniformes, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

“El cálculo de la lista promedio de una escuela primaria fluctuará entre los tres a siete mil pesos la compra de útiles escolares, dependiendo el tipo de escuela a la que asiste; en colegios privados sería mayor, de igual manera que en preparatoria y carrera profesional”, dijo Édgar Luna, director del CIE.

El especialista comentó que en cuanto a colegiaturas en la educación primaria se tiene un incremento de ocho por ciento; mientras que en educación secundaria subió 15 por ciento y preparatoria cuatro por ciento. Asimismo, señaló que en libros los precios también registraron incrementos de cuatro por ciento con respecto al 2024. Con respecto al precio de los uniformes, el alza fue de entre 15 a 20 por ciento, considerando también el calzado.

Operativo para evitar alzas en útiles escolares

El director de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, anunció que este 16 de agosto se llevará a cabo la Feria de Regreso a Clases en la Ciudad de México y en todo el país, donde los padres de familia podrán encontrar descuentos de hasta 50% en productos escolares.

Escalante Ruiz explicó que, durante la feria, los proveedores ofertarán artículos como papelería, libros, ropa, escolar, mochilas, calzado, tecnologías domésticas, entre otros.

El titular de Profeco recordó que la dependencia también desplegó un operativo especial, del 4 al 31 de agosto, denominado Regreso a Clases 2025, cuyo objetivo consiste en evitar abusos a los consumidores y proteger sus derechos.