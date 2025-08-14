Senado y Diputados entran a la batalla por sus nuevas presidencias

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

En estas próximas dos semanas, las cúpulas del Senado y la Cámara de Diputados entrarán a un insospechado campo de batalla donde se verá quién es quién en medio de traiciones y del ascenso en nuevas tribus, y del cual saldrán las nuevas presidencias del Congreso, y una reestructuración de mesas en importantes comisiones.

En las bancadas de Morena y sus aliados -PT y Verde- ya olieron la debilidad con que llegan a este momento sus líderes Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

Es tal la incertidumbre que generan que sus segundos, terceros y cuartos al mando que ya ni siquiera se guardan de prometerse apoyos, ayudas y recursos por si algunos de ellos entran al relevo de López o Monreal.

El tabasqueño y el zacatecano apuestan, por su parte, a una clara señal en su apoyo de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum en el encuentro que tendrán con ella el lunes en Palacio.

Otros, de plano, indican que con todo lo vivido por la presidenta Sheinbaum Pardo en los últimos 15 días -entre escándalos por los excesos de prominentes morenistas, y por las amenazas de intervenciones militares de Trump, así como por el desastre que se vive en la economía que ya no alcanza por deuda, pensiones y bonos de bienestar crecientes- es ella la que necesita de apoyos.

En este contexto, la contienda en Morena, PT y Verde por el reacomodo en el poder del Senado y la Cámara de Diputados verá el relanzamiento del escándalo de La Barredora en busca de darle la puntilla a Adán Augusto López y el estallido de la negativa de algunos segmentos de Morena a dejarle al PAN la presidencia de la Cámara de Diputados y agandallarse ellos ese cargo para el siguiente año legislativo.

Los opositores internos del tabasqueño intentan así minar su liderazgo en el Senado, de forma que no pueda decir quién se queda con la presidencia que dejará el 1 de septiembre Gerardo Fernández Noroña y se vea obligado a negociar con sus corrientes internas.

Saben que sólo pensar en eso le provoca úlceras a Adán Augusto quien no tolera siquiera pedir permiso para cruzarse enfrente de quien sea para tomar el salero de la mesa.

Arrogante, arbitrario, intentará imponer a su preferida y con ello llevará al resto de su bancada a una revuelta interna que al final deberá ser decidida por la presidenta Sheinbaum Pardo.

En San Lázaro, Ricardo Monreal sabe que sus enemigos internos ya le preparan la celada para llevarlo a enfrentar de si acepta que la panista Margarita Zavala sea la próxima presidenta de los Diputados -como lo quiere la banca de Acción Nacional- o si desconoce el acuerdo de darle la posición a la segunda fuerza para que uno de Morena se quede con la posición un año más.

Total, que el Congreso vive hoy su caldero político e ideológico.

¿Qué se juegan los grupos internos en esta pelea?

Detrás de todo eso está el prepararse dentro de Morena, PT y Verde para ir en el período legislativo de febrero-abril de 2026 a aprobar una nueva Reforma Electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum quiere se aplique a partir de las elecciones intermedias de 2027, y que para muchos de ellos podría significar ver truncada su carrera política.

Saben que para el período septiembre-diciembre no hay prevista ninguna reforma importante y el único trámite trascendente es el aprobar el presupuesto de Ingresos y Egresos para 2026 que desde hoy se ve muy deficitario.

Será en el periodo Febrero-abril de 2026 el más trascendente en sus vidas porque de la reforma electoral que salga dependerá para muchos de ellos continuar o no en política.

Si se anulan los plurinominales o se adoptan nuevas fórmulas para darle paso a minorías se estará condenando a la desaparición a partidos como el PT y Verde. Ni que decir de PRI, PAN y MC.

Si junto con eso se cancela definitivamente la reelección, el descabezadero político será peor.

Y si de plano se recorta al mínimo los presupuestos o prerrogativas partidarios y para la realización de las elecciones, aquello será un paredón masivo para gran parte de los actuales diputados y senadores del oficialismo y la oposición.

Por ello, previsores, no pocos quieren hoy armar a sus corrientes para, a través de echar fuera a Adán Augusto y a Monreal, darle el mensaje a la presidenta Sheinbaum Pardo de que su Electoral no pasará a menos que le rasure lo de pluris, no-reelección y recorte a financiamientos.

Con esta perspectiva estos próximos 15 días las mayorías de Morena, PT y Verde en Senado y Diputados vivirán uno de sus más interesantes procesos.

Se suman contra los incendios

En una de las decisiones corporativas más importantes, la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios -la AMRACI- y el Consejo Nacional de Protección Contra Incendios -el Conapci-, acordaron sumarse y adoptarán los códigos y estándares de acción del International Code Council -el ICC)-, para reforzar la seguridad y las experiencias exitosas de naciones latinoamericanas contra incendios.

Con esta decisión estas corporaciones buscan abatir sustancialmente el estallido de incendios que se producen en un 70% en hogares del país y que dejan graves daños y pérdidas no sólo materiales sino humanas en México.

Hoy esperan sumar a esta decisión a la industria de la construcción nacional con códigos y estándares internacionales y evitar así incendios que tan sólo en los últimos 4 años registraron pérdidas por 34 mil millones de pesos.

Todo ello se mostrará en la Expo Fire & Safety 2025 a realizarse del 27 al 29 de octubre, en Guadalajara, Jalisco y donde se presentarán las nuevas tecnologías para la protección contra incendio, sus tendencias y desafíos anunciaron David Morales, vicepresidente de AMRACI; Juan José Camacho presidente de CONAPCI; José Roig, del Consejo Directivo del ICC y Víctor Espínola, director general de Amraci y Conapci.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa