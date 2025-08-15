100 proyectos seleccionados para los escenarios IMSS–Cultura 2025–2026

Arrancan las funciones

30 millones de pesos a la creación escénica independiente

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), comienzan el ciclo de funciones de la Convocatoria Nacional Escenarios IMSS– CULTURA 2025–2026, con La obra de Bottom.

La Convocatoria Nacional Escenarios IMSS-CULTURA 2025-2026 destina 30 millones de pesos a la creación escénica independiente; es una iniciativa del Gobierno de México para fortalecer los apoyos a la creación y revitalizar la vocación social de los

emblemáticos teatros del IMSS.

De los 100 proyectos seleccionados a través del certamen –provenientes de 28 estados de la República Mexicana–, 36 propuestas corresponden a danza y 64 a teatro, cada una de las cuales recibirá $300,000.00 (trescientos mil pesos) para la presentación de seis funciones en dos espacios escénicos del IMSS distribuidos en siete regiones del país.

Función inaugural

La obra de Bottom es la encargada de abrir el ciclo el 19 de agosto a las 19:30 horas en el Teatro Independencia (ubicado en Periférico Sur 3400, Unidad Independencia, colonia San Jerónimo Lídice, en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México). Se trata de una creación colectiva de las compañías Brujas Producciones y La Piara, inspirada en Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare.

Dirigida por Iona Weissberg y Aline de la Cruz, con producción de Yoalli Malpica, la pieza cobra vida con las actuaciones de Artús Chávez, Jerónimo Best y Fernando Córdova Hernández, quienes interpretan a Bottom, Quince y Flute, tres actores aficionados que intentan montar una tragedia griega para presentarla en la boda de un grupo de monarcas.

La puesta en escena también tendrá funciones el 20 y 21 de septiembre a las 18 h en el Teatro Independencia, y el 10, 11 y 12 de octubre en el Teatro Toluca, localizado en el Estado de México.

La cartelera completa podrá consultarse en la página del IMSS y del INBAL, así como en la página del Fideicomiso de Administración de Teatros y Salas de Espectáculos del IMSS (FIDTEATROS). Todas las presentaciones del programa Escenarios IMSS-CULTURA 2025-2026 son completamente gratuitas.

