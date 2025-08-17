Van 188 mdp de la CFE para combatir apagones en Q. Roo

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

El objetivo es fortalecer la infraestructura eléctrica en el estado

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció una inversión histórica de 188.67 millones de pesos destinada a fortalecer la infraestructura eléctrica en Quintana Roo con el objetivo de frenar los constantes apagones que afectan a diversas ciudades del estado.

El gobierno del estado confirmó que esta inversión contempla:

– Ampliación de dos subestaciones eléctricas, con fecha de conclusión prevista para diciembre de 2025.

– 17 proyectos de redes de distribución en 10 municipios, como parte de un esfuerzo integral para mejorar el suministro.

– 80 obras dentro del programa “Justicia Energética”, distribuidas de la siguiente manera:

– 42 en Felipe Carrillo Puerto

– 24 en Bacalar

– 6 en Lázaro Cárdenas

– 4 en Benito Juárez

– 2 en Othón P. Blanco

– 1 en José María Morelos

– 1 en Playa del Carmen

Además, se han instalado 276 transformadores para garantizar una capacidad de respuesta energética “sobrada”, según palabras de la gobernadora Mara Lezama

La mandataria también adelantó que se han gestionado dos proyectos adicionales para 2026, con una inversión conjunta de 323 millones de pesos:

– Una nueva subestación en Benito Juárez

– Otra en Othón P. Blanco, cuya construcción iniciará en febrero de 2026

Se espera que estas obras entren en operación en 2027, como parte de un plan de modernización total de las redes generales de distribución.

Como parte de las acciones inmediatas, se están realizando labores de podado en postes y mantenimiento de transformadores. Además, Quintana Roo mantiene subsidios en el pago del recibo de luz, y se busca homologar tarifas entre municipios para reducir desigualdades en el costo del servicio.

Este paquete de obras representa una de las inversiones más significativas en infraestructura eléctrica en la historia reciente del estado. La gobernadora destacó que fue necesario “tocar puertas y sostener reuniones” para lograr que estos proyectos se hicieran realidad.

Crisis energética: cronología de apagones y fallas

En los últimos años, la CFE ha enfrentado una serie de problemas estructurales en Quintana Roo que han derivado en apagones constantes, afectaciones económicas y creciente inconformidad social. A continuación, se presenta una cronología detallada de los casos más destacados:

2022: Primeras alertas de sobrecarga

Durante el verano de 2022, se reportaron apagones intermitentes en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, atribuidos a sobrecargas por altas temperaturas y crecimiento urbano acelerado.

La CFE reconoció que la infraestructura existente no estaba dimensionada para la demanda creciente, especialmente en zonas turísticas.

2023: Fallas recurrentes y presión empresarial

En Bacalar y Chetumal, los apagones se volvieron diarios, afectando negocios, hoteles y restaurantes.

Empresarios denunciaron quema de transformadores, caída de ramas sobre líneas eléctricas y falta de mantenimiento como causas frecuentes.

Se cancelaron eventos turísticos por cortes de energía, generando pérdidas económicas severas y exigencias de reembolsos por parte de huéspedes.

2024: Colapso en la zona sur

La situación se agravó en la zona sur del estado. Líderes empresariales calificaron el desempeño de la CFE como “insostenible” y convocaron reuniones para exigir soluciones.

La subestación eléctrica prometida para Chetumal fue abandonada, lo que intensificó la crisis energética. En agosto, la CFE advirtió sobre apagones masivos en Quintana Roo, Yucatán y Campeche debido a la ola de calor y la incapacidad para satisfacer la demanda.

2025: Inversión tardía y promesas de mejora

En respuesta a la presión social y empresarial, la CFE anunció una inversión de 188.67 millones de pesos para ampliar subestaciones y redes de distribución en 10 municipios.

Se instalaron 276 transformadores y se proyectaron nuevas obras para 2026, aunque los efectos inmediatos aún son limitados.

Los apagones han afectado la operación diaria de cientos de negocios, la calidad de vida de los habitantes y la imagen turística del estado. La falta de modernización y mantenimiento ha sido señalada como el principal problema, junto con la falta de presupuesto para obras clave.

La crisis energética en Quintana Roo refleja una desconexión entre el crecimiento económico del estado y la capacidad de la infraestructura eléctrica para sostenerlo. Aunque las inversiones recientes ofrecen esperanza, la población y el sector productivo siguen exigiendo acciones inmediatas y sostenibles.

30 mil viviendas nuevas y miles de créditos: Infonavit

Por otra parte, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció un ambicioso plan para ampliar el acceso a la vivienda en Quintana Roo, con la construcción de 30 mil nuevas unidades antes de finalizar 2025 y la regularización de miles de créditos que habían quedado impagables o sin cancelación formal.

Durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que ya se han iniciado obras para 8,128 viviendas en municipios como Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco. A estas se sumarán 30 mil viviendas adicionales en lo que resta del año, y otras 40 mil en 2026.

Las viviendas están destinadas a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos. Se ubicarán cerca de escuelas, centros de salud y transporte público. El costo promedio será de aproximadamente 600 mil pesos, con condiciones de financiamiento accesibles.

Este esfuerzo forma parte del programa “Vivienda para el Bienestar”, que busca construir 1.2 millones de viviendas a nivel nacional durante el sexenio.

Uno de los ejes más destacados del plan es la reestructuración de créditos impagables, muchos de ellos contratados bajo esquemas vinculados al salario mínimo que crecían año con año.

Se han congelado 166 mil créditos en Quintana Roo para evitar aumentos en mensualidades.

Más de 26 mil ya fueron reestructurados con quitas de intereses, reducción de mensualidades y disminución del saldo total.

Además, se firmó un convenio con el Gobierno del Estado para liberar 51 mil hipotecas de familias que ya habían liquidado su crédito, pero no contaban con la cancelación formal. Este trámite, que normalmente cuesta hasta 15 mil pesos, ahora se realiza de forma gratuita y sin intermediarios.

El programa Mejoravit, destinado a remodelaciones y ampliaciones, también fue reformado:

– Se han otorgado más de 65 millones de pesos en créditos a familias quintanarroenses.

– Los recursos ahora se depositan directamente en las cuentas de los beneficiarios, eliminando prácticas anteriores que obligaban a comprar en comercios específicos.

Con más de 815 mil derechohabientes en Quintana Roo, de los cuales 446 mil ganan entre uno y dos salarios mínimos, el programa busca atender una demanda histórica de vivienda digna y accesible.

Estas acciones representan un giro significativo en la política habitacional del país, con énfasis en justicia social, transparencia y eficiencia administrativa.