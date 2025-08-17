El regreso a clases impulsa la economía local: Canaco

Auge comercial desde mediados de agosto

Playa del Carmen prevé una fuerte derrama en papelerías y negocios escolares

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- Con el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Playa del Carmen anticipa una significativa derrama económica en la región, impulsada por el aumento en ventas de papelerías, tiendas de uniformes, zapaterías y negocios que ofrecen servicios a estudiantes.

Adán Toledo Lucero, presidente de Canaco Playa del Carmen, informó que a partir del 15 de agosto se espera un repunte notable en la actividad comercial. Muchos padres de familia han comenzado a adelantar sus compras para evitar aglomeraciones, lo que ha generado un movimiento temprano en los establecimientos físicos.

A pesar del auge del comercio electrónico, Toledo Lucero destacó que las compras presenciales siguen siendo preferidas por los consumidores, quienes buscan verificar que los materiales escolares cumplan con los requisitos específicos de las listas entregadas por las escuelas.

El incremento en la matrícula escolar también ha contribuido al dinamismo económico. Este crecimiento se traduce directamente en mayor demanda de productos y servicios relacionados con el regreso a clases, beneficiando a negocios locales que ofrecen:

– Útiles escolares

– Servicios de impresión y fotocopiado

– Venta de mochilas, loncheras y artículos de limpieza

– Uniformes y calzado escolar

Canaco también planea realizar una feria de regreso a clases, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico. Aunque aún no se han definido las fechas, se espera replicar el modelo del año anterior, cuando se llevó a cabo en el segundo parque del fraccionamiento Villas del Sol.

Esta feria busca facilitar el acceso a productos escolares a precios competitivos, promover el consumo local y ofrecer alternativas a las familias que enfrentan presiones económicas en esta temporada.

Chile en nogada se encarece

Con la llegada de la temporada patriótica, el tradicional chile en nogada ha comenzado a aparecer en los menús de restaurantes de Cancún, pero este año su precio ha sorprendido a comensales locales y turistas. El platillo, símbolo de la gastronomía mexicana, se ofrece con precios que oscilan entre los $250 y los $800 pesos, debido al incremento en los costos de sus ingredientes principales.

El chef Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de Cocineros de Quintana Roo, explicó que el alza se debe principalmente al encarecimiento de productos importados, como la carne de res, que ha subido hasta un 280% en algunos cortes. Otros insumos como la nuez de Castilla, la granada roja y la almendra también han registrado aumentos significativos:

– Granada roja: +26% anual

– Carne de res: +16.8%

– Almendra: +16%

– Crema: +9.8%

– Queso: +2.5%

Aunque algunos ingredientes como el chile poblano y el jitomate han bajado de precio, el impacto general sigue siendo de una inflación del 5% respecto al año anterior.

Ante el reto de mantener precios competitivos, varios restaurantes han optado por reformular sus recetas, sustituyendo ingredientes importados por productos locales como pitahaya, piña miel, nance o langosta caribeña. Esta estrategia busca conservar el sabor distintivo del chile en nogada sin comprometer la rentabilidad del negocio.

Según estimaciones recientes, preparar seis chiles en nogada en casa cuesta entre $445 y $495 pesos, lo que equivale a $74–$82 por porción. En contraste, los restaurantes ofrecen el platillo entre $300 y $700 pesos por unidad, dependiendo del tipo de establecimiento y presentación.