Denuncian fraude inmobiliario en ejido de la Bonfil, en Cancún

Piden ayuda habitantes de 15 colonias

Incertidumbre jurídica, amenazas de desalojo y revictimización de familias

Por redacción DIARIOIMAGEN

Habitantes de al menos 15 colonias de la delegación Alfredo V. Bonfil han denunciado un presunto fraude inmobiliario, lo que ha generado incertidumbre jurídica, amenazas de desalojo y la revictimización de cientos de familias que adquirieron sus terrenos de buena fe.

De acuerdo con los afectados, en el Ejido de Bonfil se ha revendido hasta cinco veces los mismos lotes, cobrando nuevamente por predios que ya habían sido pagados por sus propietarios originales. Esta práctica ha derivado en:

– Demandas de desalojo contra familias que habitan legalmente sus terrenos.

-Intentos de reventa de predios de 10×30 metros por montos superiores a 300 mil pesos.

-Pérdida de certeza jurídica sobre propiedades adquiridas desde hace más de dos décadas.

Entre las zonas más golpeadas por esta situación se encuentran Valle Verde, Generación 2000, Avante, Tres Reyes, Colonia México, El Milagro, El Porvenir y Chiapas Siglo XXI.

En esta última, se vendieron desde el año 2000 alrededor de 5 mil predios en una superficie de 200 hectáreas, por un total de 10 millones de pesos. Hoy, los habitantes enfrentan procesos legales que podrían despojarlos de sus viviendas.

Ante el temor de perder sus hogares, los residentes han comenzado a organizarse en un frente común. Andrés Castillejos, integrante de la Asociación de Chiapanecos Residentes en Quintana Roo, lidera la iniciativa para:

-Tramitar amparos colectivos que frenen los desalojos

-Exigir el respeto a la propiedad de quienes pagaron por sus terrenos.

-Unificar esfuerzos legales para garantizar estabilidad y seguridad jurídica.

Los denunciantes han solicitado la intervención de autoridades estatales y federales para investigar el presunto fraude, sancionar a los responsables y garantizar que las familias no sean despojadas de sus viviendas por prácticas que califican como fraudulentas y abusivas.

Este caso pone en evidencia la fragilidad jurídica que enfrentan miles de familias en zonas ejidales urbanizadas sin regularización plena. La lucha por la vivienda digna y segura continúa en Bonfil, mientras los afectados esperan justicia.

Fortalecen la atención primaria para prevención de males crónicos

Para fortalecer la atención primaria a la salud, se presentó la estrategia de identificación temprana de insuficiencia cardiaca en unidades médicas de primer nivel de atención en Quintana Roo.

Afirman que, el gobierno estatal tiene como prioridad la salud de las y los quintanarroenses, por ello se ha fortalecido la implementación de estrategias como “HEARTS”, iniciativa clave de la Organización Mundial de la Salud para la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares.

En el marco de la reunión de trabajo a la que asistió el Director de Salud del Adulto y el Anciano del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), Miguel Ángel Díaz Aguilera, también se anunció un proyecto de colaboración con Roche México, que permitirá incorporar tecnología de vanguardia mediante pruebas Point of Care para la detección temprana de insuficiencia cardíaca, condición que impacta a más de 1.5 millones de personas en el país, y hasta el 50 por ciento de los casos no se diagnostican de manera oportuna en el primer nivel de atención.

El secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, destacó que estas estrategias no solo permiten medir avances, sino identificar áreas de mejora para seguir brindando atención de calidad.

“La detección temprana es fundamental para reducir complicaciones, prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de las y los pacientes, porque cuidar es transformar”, dijo.

Reconoció el compromiso y la dedicación de las y los profesionales de la salud de Quintana Roo, y reafirmó que en esta administración las personas están al centro de todas las decisiones y políticas públicas.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en México, que representan alrededor del 25% de las defunciones anuales. Entre sus factores de riesgo, la hipertensión arterial afecta a más del 40 por ciento de las personas adultas mayores de 20 años.