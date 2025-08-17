Inauguran el primer Centro de Monitoreo de Sargazo del Caribe

Respuesta al creciente desafío ambiental

Tecnología satelital, análisis científico y coordinación interinstitucional para mitigar el impacto

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- En respuesta al creciente desafío ambiental que representa el sargazo en el Caribe mexicano, el gobierno de Quintana Roo puso en marcha el primer Centro de Monitoreo Ambiental y de Sargazo del Caribe, una instalación pionera en México y en toda la región. Ubicado dentro del complejo del C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones), el centro integra tecnología satelital, análisis científico y coordinación interinstitucional para anticipar y mitigar el impacto de esta macroalga marina.

El centro utiliza imágenes de los satélites Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea, junto con sistemas de datos en tiempo real, para:

– Identificar zonas de recale de sargazo

– Proyectar rutas de desplazamiento

– Coordinar operativos de limpieza y contención

– Informar a turistas sobre condiciones costeras

Esteban Amaro, hidrobiólogo y director del centro, explicó que esta herramienta permite planificar con precisión la colocación de barreras antisargazo y el despliegue de brigadas de limpieza. “Podemos ver en qué playas se concentra el sargazo y ajustar nuestras estrategias. Incluso los visitantes pueden planear mejor sus itinerarios”, señaló.

Hasta el 8 de agosto, se habían acumulado más de 60,800 toneladas de sargazo en las costas de Quintana Roo, la cifra más alta en más de una década. Aunque cambios en las corrientes marinas desviaron más del 90 % del sargazo proyectado, el fenómeno sigue siendo una amenaza constante.

Amaro advirtió que el sargazo ha dejado de ser un problema local: “En Europa, Asia y Sudamérica ya se reportan invasiones de algas que alteran ecosistemas marinos. El calentamiento global y el exceso de nutrientes han transformado el Mar de los Sargazos en un cinturón de algas que recorre más de 26,000 kilómetros, siguiendo rutas similares a las de los huracanes”.

La bióloga Mayra Camacho Herrera destacó que este centro permitirá, por primera vez en más de diez años, documentar información científica precisa sobre el comportamiento del sargazo. “Esto abre la puerta a nuevas estrategias de conservación y manejo ambiental en beneficio del turismo y la biodiversidad”, afirmó.

Refuerzan acciones de restauración ambiental

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno de Quintana Roo intensificó sus esfuerzos de limpieza y restauración ecológica con la adhesión oficial a la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas 2025–2030. El anuncio fue encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa desde Playa Punta Brava, en presencia de la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, y representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La estrategia nacional, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca eliminar el 100 % de los plásticos en las costas mexicanas en los próximos cinco años. Quintana Roo, como uno de los estados más afectados por la contaminación marina y el sargazo, se convierte en un actor clave en esta cruzada ambiental.

“No estamos cruzados de brazos. Desde el inicio de este gobierno diferente, impulsamos acciones concretas como la eliminación del plástico, programas de educación ambiental, reciclaje comunitario y protección de especies marinas”, afirmó Lezama.

El secretario estatal de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Rébora Aguilera, detalló las iniciativas en curso:

– Jornadas de limpieza de sargazo en Mahahual, con más de 100 toneladas retiradas y 2,280 metros de barreras instaladas.

– Campaña “Transforma y Recolecta” para acopio de llantas, aceites, electrónicos y cacharros en Felipe Carrillo Puerto.

– Protección de tortugas marinas en la Reserva Xcacel–Xcacelito, con participación comunitaria en el cuidado de nidos.

– Restauración de manglares, con el objetivo de recuperar más de 247,000 hectáreas, equivalentes al 27 % del total nacional.