Van 85 reportes reincidentes de violencia intrafamiliar ante DIF

Alerta en Playa del Carmen

Esta cifra revela un patrón preocupante de persistencia en entornos violentos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.— El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Playa del Carmen ha encendido las alarmas tras confirmar que 85 de los 300 expedientes activos por violencia intrafamiliar corresponden a casos reincidentes. Esta cifra revela un patrón preocupante de persistencia en entornos violentos, incluso después de intervenciones institucionales.

Jesús Rodríguez, director del DIF municipal, explicó que en varios de estos casos la institución mantiene bajo su custodia a menores de edad, lo que obliga a un seguimiento constante. La reincidencia se da tanto en parejas que deciden retomar la relación tras episodios violentos, como en aquellas que, pese a estar separadas, continúan conviviendo por la custodia compartida de los hijos.

“La violencia no siempre termina con la separación. A veces, la dinámica familiar sigue siendo tóxica por la convivencia obligada”, señaló Rodríguez.

El DIF ha ampliado su enfoque de atención, brindando apoyo no solo a mujeres víctimas, sino también a hombres que han ejercido violencia. Como parte de sus esfuerzos preventivos, se trabaja en la creación de mesas de diálogo dirigidas a varones, con el objetivo de reflexionar sobre las distintas formas de violencia —muchas veces normalizadas o no identificadas por quienes las ejercen.

La reincidencia en casos de violencia intrafamiliar plantea un reto estructural para las instituciones de protección social. Expertos señalan la necesidad de fortalecer:

– Programas de reeducación emocional y resolución de conflictos

– Redes comunitarias de apoy

– Protocolos de seguimiento post-denuncia

– Acciones coordinadas entre DIF, Fiscalía y Poder Judicial

El objetivo, según Rodríguez, es erradicar cualquier tipo de violencia en el municipio, desde la física y psicológica hasta la económica y patrimonial.

Abandono de adultos mayores al alza

En medio del acelerado ritmo de vida que caracteriza a Cancún, una problemática silenciosa se intensifica: el abandono de adultos mayores. De acuerdo con la Asociación Orgullo Ciudadano, cerca del 80% de las personas mayores de 60 años en el municipio viven en situación de soledad, sin atención familiar adecuada, o han sido trasladadas a asilos por falta de tiempo y recursos de sus familiares.

Cancún opera bajo una dinámica laboral 24/7, lo que ha dificultado que las generaciones más jóvenes dediquen tiempo al cuidado de sus padres y abuelos. “La economía y el ritmo de la ciudad hacen que muchos adultos mayores queden solos en casa, sin supervisión ni compañía”, señaló Ximena Adriasola, administradora de la Casa de Don Pascual, uno de los 10 centros de atención para personas mayores en el municipio.

Los costos de atención especializada superan los $10,000 pesos mensuales, lo que representa una barrera para muchas familias. Ante esta realidad, el cuidado de los adultos mayores ha recaído en asociaciones civiles y programas del DIF municipal, aunque estos esfuerzos resultan insuficientes para atender la magnitud del problema.

Horacio Reyes García, presidente de la Federación Estatal para el Desarrollo Humano de los Adultos Mayores (Fedham), denunció la falta de avances en la creación de un albergue especializado para adultos mayores vulnerables. Desde 2020, ha solicitado que el antiguo Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez” sea habilitado como residencia geriátrica, sin recibir respuesta por parte de las autoridades estatales.

Reyes García también instó a los medios de comunicación a visibilizar esta problemática y promover conciencia social. “Los adultos mayores son pilares de nuestras familias. No podemos seguir ignorando su abandono”, expresó.

En respuesta a esta crisis, se ha lanzado la campaña “Mesas con causa”, una iniciativa que involucra a nueve empresas locales para recaudar fondos y artículos en especie para adultos mayores en situación de abandono. El programa beneficiará a más de 50 personas de la tercera edad, con donaciones que incluyen alimentos, ropa, artículos de higiene y sillas de ruedas.