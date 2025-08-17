Alan Ituriel lanza Axo aventuras. Te cuento un cuento

Bajo la editorial Penguin Random House

Ofrece una convivencia en la Librería Vasconcelos

Por Isabel Violeta

Axo Aventuras. Te cuento un cuento es el nuevo libro infantil de Alan Ituriel, una compilación de tres cuentos clásicos reinventados con humor y ternura. Acompaña a Lotti, Kaui y Kamotti, tres hermanos ajolotes en sus aventuras llenas de diversión.

Las historias incluidas son El patito feo y los tres ajolotitos, El bello durmiente y Kaui y el guaje mágico. En entrevista, Alan Ituriel confesó que la idea surgió de una sugerencia editorial: “Fue un poco sugerencia de nuestro editor, Lino Fernández. Él vio que podría ser bonito que nuestros ajolotitos protagonizaran cuentos clásicos. Sin embargo, les dimos un giro, y nuestros personajes no se convierten en los protagonistas de los cuentos clásicos, sino que interactúan con ellos. Queríamos una especie de recuento de las historias tradicionales, a la mexicana y de manera divertida”.

La selección de los relatos se realizó mediante votación interna: “En el estudio solemos hacer lluvias de ideas. Se propusieron varias opciones y estas fueron las que más nos gustaron. Creo que también las elegimos porque nos daban la oportunidad de jugar con ellas y transmitir los mensajes que queríamos compartir”.

El libro ya está disponible en formato físico, digital y audiolibro. Aunque tiene poco tiempo en el mercado, los autores esperan que haya una segunda parte. Mientras tanto, invitan a disfrutar la versión sonora: “Quedó muy bonito el audiolibro. Tiene las voces de Cristina Hernández y Mario Iván Martínez, que narran de forma preciosa. Es muy agradable poder leer el libro mientras lo escuchas”.

En un mundo dominado por la tecnología, Ituriel considera que el mayor reto al dirigirse al público infantil es “captar su atención y mantenerla. El público en general está acostumbrado a contenidos muy rápidos, como los de redes sociales, y eso hace difícil cautivarlos durante un tiempo prolongado, especialmente en la lectura de novelas o libros”.

Además del libro, lanzarán un videojuego titulado Axo Runner, disponible para Android y Apple. Se trata de un juego de carreras que los asistentes a la presentación en la Librería Vasconcelos pudieron probar antes que nadie.

El juego tendrá un costo, y los creadores esperan que sus ganancias permitan financiar nuevos contenidos: “Nos gustaría que, con las ganancias del juego, podamos comenzar a producir animaciones y caricaturas para niños. También nos encantaría organizar alguna dinámica en la delegación Xochimilco, ya que los ajolotes son endémicos de esa región”.

El libro puede encontrarse en diversas librerías físicas y tiendas en línea.