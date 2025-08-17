Vigila EU enclaves de La Familia Michoacana

Sobrevuelos de dron en Valle de Bravo

La Secretaría de Seguridad confirma que la operación fue a solicitud del gobierno mexicano

El gobierno de Estados Unidos puso a disposición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aviones no tripulados para las operaciones contra el crimen organizado en territorio nacional, como La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La semana pasada un dron de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), salió de Texas, sobrevoló Valle de Bravo y Tejupilco, en el Estado de México, en los límites con Guerrero.

En esta zona opera el grupo criminal La Familia Michoacana, controlada por los hermanos José Alfredo “La Fresa” y Johnny “El Pez” Hurtado Olascoaga, que tiene bajo su yugo a comerciantes, empresarios, transportistas, taxistas y productores de la región de Tierra Caliente.

Según la aplicación Flightradar24, que permite rastrear vuelos en tiempo real en todo el mundo, se trató del dron con matrícula CBP-113 de la CBP con un trayecto desde San Angelo, Texas, al Estado de México.

Luego de que se detectaran estos sobrevuelos, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la operación, pero aclaró que no se trató de una aeronave militar y que entró al espacio aéreo mexicano a petición del gobierno federal.

“No es un avión militar, no es un dron militar, son drones, o aviones no tripulados, mejor dicho, que llevan… Vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano, vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México.

“Pero es a petición de nuestro país, ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país de esa manera”, dijo el encargado de la seguridad en México.

Zona en disputa por cárteles

Por su parte, Juan Carlos Montero, doctor en Política Pública, señala que la zona donde sobrevoló el dron estadounidense la disputan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una facción de La Familia Michoacana.

Detalla que se debe tomar en cuenta la geografía de la zona, la extensión territorial, dispersión de los municipios y las conexiones con Jalisco, Guanajuato y el Estado de México, por lo que es un territorio amplio y disperso.

“La forma de operar por parte de los grupos criminales es tener células locales, especialmente municipales, que se comportan como mercenarios, colaborando con los grupos que mejor paguen, y por esa razón muchas veces hemos visto las masacres cuando un nuevo grupo intenta entrar o cambian las lealtades de los grupos asentados en los municipios”, refiere.

De acuerdo con el portal especializado The War Zone, no está claro a dónde continuó su vuelo el dron MQ-9B después de que su trayectoria desapareció del seguimiento efectuado por FlightRadar24.

Sin embargo, destacó que los operadores de drones de la CBP saben que se les puede rastrear en línea cuando transmiten información con sus transpondedores.

El área que recorrió en círculos sobre México puede haber sido de “recolección activa” de inteligencia o no, y el dron pudo dirigirse a otras zonas más sensibles después de suspender sus transmisiones.

¿Qué es el MQ-9B SkyGuardian?

De acuerdo al sitio oficial de la empresa, el MQ-9B SkyGuardian es una aeronave no tripulada de la empresa General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), diseñada para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) de largo alcance.

A diferencia de otros drones, el MQ-9B está certificado para operar en el espacio aéreo civil, lo que le permite integrarse de manera segura en el tráfico aéreo controlado.

Esta aeronave tiene una envergadura de 24 metros y es capaz de permanecer en vuelo durante más de 40 horas, lo que le permite cubrir grandes áreas y realizar vigilancia prolongada.

Está equipada con sensores avanzados, como el radar multimodo Lynx y un sistema electroóptico/infrarrojo, que le permiten operar en diversas condiciones meteorológicas y de iluminación.

El MQ-9B SkyGuardian ha sido utilizado en diversas operaciones internacionales, incluyendo misiones de asistencia humanitaria, control fronterizo y guerra electrónica.

Su capacidad para operar en el espacio aéreo civil y su versatilidad en diversas misiones lo han convertido en una herramienta valiosa para las fuerzas armadas y las autoridades civiles de varios países.