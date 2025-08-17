Convenio para fortalecer la gestión hídrica en el Edomex

Firman acuerdo Sagua y Universidad de Chapingo

Texcoco, Estado de México.- La Secretaría del Agua del Estado de México (SAGUA) y la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) firmaron un Convenio de Colaboración que permitirá atender los principales retos en materia hídrica de la entidad, a través de investigación, capacitación, transferencia tecnológica y gestión sostenible de los recursos.

El Secretario del Agua, José Arnulfo Silva Adaya, subrayó que este convenio “no es una hoja de buenas intenciones”, sino un instrumento con objetivos claros, responsables definidos y mecanismos de seguimiento que permitirán pasar de la planeación a los resultados.

Silva Adaya afirmó que este convenio vincula directamente el conocimiento académico con las necesidades concretas de las y los mexiquenses. Nuestra política hídrica, como lo ha señalado la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, parte de escuchar a la gente y garantizar un derecho humano fundamental: el acceso al agua limpia y segura.

Objetivos principales:

Impulsar la investigación científica y aplicada para resolver desafíos del agua con soluciones técnicas y sociales.

Capacitar y transferir tecnología a productores, comunidades y autoridades.

Organizar y atender a los usuarios con un enfoque de uso eficiente, manejo integral y gestión sostenible del recurso.

Enfoque en problemáticas prioritarias:

Fenómenos meteorológicos extremos: lluvias extraordinarias y sequías prolongadas.

Contaminación de cuerpos de agua.

Uso ineficiente en riego agrícola y zonas urbanas.

Restauración de ecosistemas que regulan y abastecen agua.