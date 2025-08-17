Luis Alberto Fernández y el Maestro Meme Solís “Juntos Por Primera Vez”

Romanticismo, cadencia y música positiva

Un álbum que ya está a consideración para la edición 26 del Grammy Latino

Luis Alberto Fernández nos da esa oportunidad con esta nueva producción discográfica.

Quien ha amado de verdad, encontrará en “Juntos por primera vez” una manera de recordar los momentos más dulces que ha experimentado, esas palabras exactas que se dicen al ´alma gemela´, a la persona que nos hizo pensar en que todo era posible estando juntos.

La vida nos brinda instantes inolvidables, algunos se quedan en el baúl de los recuerdos, pero cuando nos damos tiempo de escuchar canciones positivas, románticas, con sonidos cadenciosos y versos precisos, vuelven a nuestra memoria los mejores pasajes que experimentamos. Luis Alberto Fernández nos da esa oportunidad con esta nueva producción discográfica, su voz e interpretación nos alimenta el alma y nos lleva a sentir una energía luminosa.

Ahora el intérprete cubano Luis Alberto Fernández fusiona su talento con uno de los cantautores más virtuosos que ha compartido Cuba con el mundo, el Maestro Memé Solís. Tras una rigurosa selección de seis temas entre todos los éxitos del maestro, finalmente se consolida el lanzamiento de “Juntos Por Primera Vez”. Disponible dando clic aquí: https://www.catapultdistribution.com/magnet/Luis-Alberto-Ferna%CC%81ndez/Juntos-Por-Primera-Vez

Intérprete, músico y compositor, Luis Alberto Fernández ha logrado prestigio y respeto en el norte de México y sobre todo en Estados Unidos; tiene 34 años de edad y tuvo sus inicios en el mundo de la música a los 12, cuando descubrió su potencial y la voz para interpretar diversos géneros; esto lo llevó a ser miembro del catálogo Cubadisco 2009. Desde entonces ha recorrido escenarios de Rusia, Italia, Francia, Colombia, Panamá, México y Estados Unidos.

Luis Alberto llegó a Miami para participar en el Reality Show «Minuto de Fama 2» y se convirtió en el triunfador absoluto; tras el éxito que tuvo en este top show se convierte en el actor invitado de la telenovela de Telemundo llamada «Eva La Trailera». En 2016 Luis Alberto llegó a México como participante del reality conocido bajo el nombre de «Va Por TI 2», donde mostró su talento logrando el reconocimiento de grandes artistas de la música como Pepe Aguilar, Los Tigres Del Norte, Calibre 50 y Alejandra Guzmán, entre otros.

Su carrera no ha parado, continuamente da shows en diversos países, pero este trabajo musical que nos comparte en este 2025, es digno de ser escuchado para quienes están enamorados y también para quien sencillamente desea llenarse el corazón de buenos momentos.

Los temas que incluye el EP LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ y MEME SOLÍS “JUNTOS POR PRIMERA VEZ” son: Sin un reproche, Ilusión, Todo todo, Amor espérame, Cuando me hablan de amor y finalmente Y pensar… tan sólo con escuchar sus títulos, sabemos que aquí hay música positiva.

Además de ser considerado para la edición 26 del Grammy Latino, el track “TODO TODO” está nominado como MEJOR CANCIÓN DEL AÑO por Claro Música en LOS PREMIOS MONITOR LATINO que se celebrarán el próximo 3 de septiembre en Barranquilla, Colombia.

LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ HA OBTENIDO DIVERSOS RECONOCIMIENTOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS:

Disco de Oro en Colombia.

Artista Revelación del año FOX MUSIC USA.

Artista Revelación del año Houston Music Award.

Embajador Cubano – CASA CUBA TEXAS.

Estrella en el Paseo de las Luminarias en Ciudad de México.

Reconocido por el Consulado General Mexicano en Estados Unidos por su aporte a la música regional mexicana y a la creación de lazos amistosos con toda la comunidad hispana alrededor del mundo.

Dos veces ganador de los premios Monitor Music Award.

Miembro votante de la Academia Latina de la Grabación (Latin Grammy).

ALGUNOS RECONOCIMIENTOS QUE HA RECIBIDO EL MAESTRO MEME SOLÍS:

Llaves de la ciudad de Miami en 1988 otorgadas por el alcalde Stephen P. Clark tras su llegada a la ciudad del sol.

Premio Mundial del bolero en México.

Artistas distinguido de Florida.

5 premios Otto Sirgo Acrin de Teatro.

Medalla de oro Álvarez Mera

Premio Gloria de Cuba.

Miembro de honor del instituto latinoamericano del bolero.

Miembro de honor del bolero en Extremadura, España.

5 premios de honor de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de New York.

Premio a la trayectoria cultural en la música, Madrid 2026.