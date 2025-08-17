El gobierno mexicano, obligado a contrarrestar campañas que alejan a turistas

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

“Prácticamente en todo México existe algún grado de riesgo por la inseguridad, de acuerdo con una nueva alerta de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“En la alerta, el gobierno de Estados Unidos pide a sus ciudadanos no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas debido a los altos niveles de violencia y delincuencia.

“Pide reconsiderar su visita, por estas mismas razones a los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

“La alerta incluye a otros 16 estados, donde piden tener mayor precaución al viajar, estos son: Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

“Sólo dos estados -Yucatán y Campeche- están exentos de advertencias por seguridad, clasificados en el nivel más bajo de riesgo, lo que indica que son considerados seguros para viajar”.

El anterior recuento forma parte del comunicado distribuido el pasado día 13 por la agencia CNN en español, en el cual se da cuenta de una alerta emitida por el gobierno de los Estados Unidos para sus ciudadanos que desean o planean viajar a México.

El mismo despacho precisa que “las alertas, que varían en nivel de riesgo, incluyen advertencias por delitos como secuestros, homicidios, robos y extorsiones, especialmente en regiones donde operan organizaciones criminales.

“El gobierno estadounidense recomienda a sus ciudadanos extremar precauciones, evitar ciertas áreas y mantenerse informados mediante fuentes oficiales antes y durante su viaje a México”, agrega el comunicado de CNN, que, además, precisa que se consultó al gobierno de México sobre estas advertencias, sin recibir respuesta inmediata, pues “aguarda respuesta”.

Las autoridades mexicanas y sus aliados tardaron cuatro días en dar una respuesta.

En vez de una declaración oficial, se optó por una respuesta suscrita por la iniciativa privada, muchas veces criticada por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, pero esta vez se le dio la oportunidad de hablar a nombre de toda la nación.

En efecto, ayer se dio a conocer un comunicado suscrito por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) –esta vez aliada con el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET)– con el cual se intenta invalidar esa declaración del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el magnate Donald Trump, que se solaza en presentar a México como un enemigo y una nación dominada por la delincuencia ante la incapacidad del gobierno nacional.

En el intento por invalidar lo afirmado por las autoridades de la Unión Americana, el texto de la Coparmex y el CNET, resumidos en una nota de la agencia Quadratín sostiene:

“Ante la alerta de viaje para México que incluye un riesgo de terrorismo en 30 entidades federativas por parte de Estados Unidos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) advierten que dicha clasificación no refleja la realidad de la mayoría del país.

“La alerta emitida el pasado 12 de agosto por el Departamento de Estado de Estados Unidos está basada en la clasificación de ciertos grupos como organizaciones terroristas, decisión que ha generado inquietud ante las interpretaciones que podrían afectar gravemente uno de los pilares económicos más importantes del país: el turismo.

“Al respecto, tanto la Coparmex como el CNET, consideraron que la inclusión del término terrorismo en esta alerta no refleja con precisión la situación de la mayoría de los estados mexicanos.

“Si bien reconocemos que en diversas regiones persisten retos significativos en materia de seguridad y episodios de violencia, equipararlos con actos terroristas implica una caracterización desproporcionada que puede distorsionar la percepción internacional. Tal narrativa podría influir de manera directa en las decisiones de viaje de y podría minar la confianza de inversionistas y operadores turísticos globales”, señalaron las organizaciones patronales.

“Por ello, afirmaron que esta alerta podría desincentivar la llegada de turistas internacionales y afectar a la economía, ya que el turismo representa un pilar estratégico para el desarrollo del país. En 2023, de acuerdo con Inegi, el Producto Interno Bruto (PIB) turístico alcanzó 2.5 billones de pesos, equivalente al 8.6% del PIB nacional, con un crecimiento real de 4.4% frente al año anterior. Adicionalmente, este sector genera 4.9 millones de empleos, el 9.2% del total nacional, con cifras al primer trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

“Destacaron que el dinamismo del sector es evidente: según datos del Inegi, en junio de 2025 ingresaron a México 11.5% más visitantes internacionales respecto al mismo mes del año anterior.

“Además, durante el primer semestre del año, ingresaron al país 23.4 millones de turistas internacionales, cifra 7.3% superior a la registrada en el mismo periodo de 2024 y 6.2% por encima de la alcanzada en 2019, antes de la pandemia.

“Estas cifras muestran que el turismo mantiene un comportamiento positivo que debe protegerse de cualquier factor que pueda frenarlo, especialmente de percepciones erróneas que afecten su reputación#, sostienen Coparmex y CNET que, sin mencionarlo critican una de las muchas decisiones negativas del caudillo de la llamada Cuarta Transformación, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En efecto, el ex mandatario ordenó casi al inicio de su mandato el cierre de la empresa Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que era la encargada de la publicidad turística del país. Como sucedió durante casi todo ese sexenio la decisión se justificó por la política de austeridad del gobierno y la reorientación de los recursos hacia otros rubros, como programas sociales y seguridad.

La empresa fue disuelta formalmente el 27 de marzo de 2019, y sus funciones y activos fueron transferidos a otras dependencias gubernamentales, principalmente a la Secretaría de Turismo.

Desde el primer momento se registraron expresiones de preocupación por la posible pérdida de efectividad en la promoción turística, especialmente en mercados internacionales. Los hechos demuestran que esas alarmas estaban justificadas. La declaración conjunta de Coparmex y CNET tienen efecto (limitado) en territorio nacional, pero la alerta de los Estados Unidos, aunque efectivamente resulte injustificada, requiere ser contrarrestada con intensas campañas de publicidad en el extranjero, especialmente en las naciones de donde proviene la mayor parte de los turistas, precisamente en el vecino país y, en menor medida, en Canadá.

Por desgracia, no existen muchas fuentes confiables que sostengan los desmentidos.

Por ejemplo, las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) han puesto en evidencia que la mayor parte de los mexicanos validan los comentarios en el sentido de que en gran parte del territorio nacional subsiste la percepción de inseguridad.

En abril pasado, el Inegi reportó que la percepción de inseguridad en México ha aumentado entre la población mayor de 18 años. Este dato representa un incremento con respecto al trimestre anterior y al mismo periodo del año anterior.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi revela que la percepción de inseguridad ha alcanzado niveles preocupantes, situándose en 63.2%. Este incremento se observa tanto en comparación con el trimestre anterior (61.9%) como con el segundo trimestre de 2024 (59.4%). La encuesta, realizada entre el 27 de mayo y el 13 de junio, incluyó 27,000 viviendas particulares en 91 áreas urbanas de interés.

La ENSU también destaca que la percepción de inseguridad es mayor en zonas urbanas y que existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, con un porcentaje mayor de mujeres que se sienten inseguras. Además, la encuesta identifica los lugares donde la población se siente más vulnerable, como cajeros automáticos en la vía pública y el transporte público.

Esta percepción es la que tiene que combatir el gobierno mexicano, no sólo con boletines, sino con hechos.