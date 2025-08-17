Bajan 61.3% homicidios dolosos en Quintana Roo: Claudia Sheinbaum Pardo

– Construcción del Puente Vehicular Nichupté presenta un avance del 85%; beneficiará a 1.3 millones de habitantes

El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, derivado de la Estrategia Nacional de Seguridad, en Quintana Roo se presentó una reducción del 61.3 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en los últimos 10 meses.

La Presidenta de México, Claudis Sheinbaum, destacó que esta reducción representa buenas noticias para el estado, lo que se suma a otras acciones positivas que se realizan en Quintana Roo, como la construcción del Puente Vehicular Nichupté, que tiene un avance del 85 por ciento y que se concluirá en diciembre de este año; la construcción de Vivienda para el Bienestar, así como la llegada de inversiones.

“Son muy buenas noticias para Quintana Roo. Destaco la reducción de homicidio doloso, de octubre de 2024 a julio de 2025, de más del 60 por ciento. Y en Quintana Roo siguen llegando inversiones de distinto tipo y las inversiones del Gobierno de México. En este momento, terminando el puente de Nichupté, tenemos otros proyectos con la gobernadora y el desarrollo con bienestar, que tiene que ver con la vivienda digna para todas y todos los que viven en Quintana Roo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en la Base Aeronaval de Chetumal.

En la conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo Federal entregó apoyos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit): congelamiento de créditos, quita de saldos, disminución de mensualidades, cancelación de hipotecas y créditos de Mejoravit.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que la reducción del 61.3 por ciento en los homicidios dolosos se debe a que en septiembre de 2024 Quintana Roo registró un promedio diario de dos víctimas de este delito, mientras que en julio se disminuyó a 0.77 por ciento.

Cifras de julio de 2025 es la más baja desde 2017

Además, puntualizó que en Quintana Roo, julio de 2025 es el más bajo desde el 2017. Además, informó que, en el municipio de Benito Juárez, hay una reducción del 70.6 por ciento en homicidios dolosos respecto a julio 2024, mientras que en el caso de los delitos de alto impacto en todo el estado hay una disminución de 29.2 por ciento.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que, del 1 de octubre de 2024 al 11 de agosto de 2025, en Quintana Roo se detuvieron a 3 mil 258 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron mil 352 kilos de droga, así como cerca de 300 armas de fuego, 6 mil 228 cartuchos y cientos de cargadores. Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha vinculado a más del 90 por ciento y logrado mil sentencias condenatorias. Igualmente, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión se han detenido a 214 extorsionadores en la entidad y no se ha registrado ningún caso de secuestro.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, informó que el Puente Vehicular Nichupté tiene un avance del 85 por ciento, estará concluido en diciembre de este año y beneficiará a 1.3 millones de habitantes con un ahorro de tiempo de 45 minutos de recorrido. Detalló que consta de 11.2 kilómetros (km), 15 metros de viaducto, tres carriles, una ciclovía y ha generado 51 mil empleos, a través de una inversión de 8 mil 600 millones de pesos (mdp) de los que, 2 mil mdp se implementan en 2025.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, expuso que en Quintana Roo se construyen, a través de Vivienda para el Bienestar, 8 mil 128 viviendas en 6 conjuntos habitacionales ubicados en Benito Juárez, Othón P. Blanco y Playa del Carmen, cuya entrega comenzará este mismo año. Destacó que antes de finalizar el año se firmarán contratos para iniciar obras en 30 mil viviendas y en 2026 en 40 mil adicionales.

La gobernadora Mara Lezama, agradeció a la Presidenta de México por su apoyo y confianza en Quintana Roo para impulsar el desarrollo con justicia social, igualdad, respeto al medio ambiente, a las y los quintanarroenses, así como a su identidad, a través de acciones prioritarias como los Polos de Desarrollo para el Bienestar, Vivienda para el Bienestar, las becas Rita Cetina Gutiérrez, el programa Salud Casa por Casa, así como la Pensión Mujeres Bienestar.

Tren Maya ha transportado 1 millón 504 mil 319 pasajeros

El Tren Maya, desde el inicio de sus operaciones, ha transportado a más de un millón y medio de personas, por lo que “va muy bien” y se están haciendo esfuerzos de promoción para que haya más visitantes, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la Base Aeronaval de Chetumal, donde hoy se realizó su conferencia de prensa matutina, la mandataria informó que “al 11 de agosto, el número de pasajeros del Tren Maya, desde que empezó a operar, es de un millón 504 mil 319, y cada vez es mayor”.

En los periodos vacacionales, dijo, el número de usuarios es más alto que en temporadas no vacacionales, “pero se sigue incrementando el número de visitantes y pasajeros. Hay algunos tramos que son más utilizados que otros, y recuerden que están por llegar más trenes, lo que le dará mayor capacidad para poder operar todavía con mayor número de pasajeros en toda la península” de Yucatán.

Sheinbaum y Arévalo acuerdan reforzar seguridad binacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, acordaron reforzar la seguridad entre ambas naciones y crear un protocolo binacional de migración para que las fronteras sean espacios de paz y anunciaron la ampliación del Tren Maya a Guatemala, por lo que comenzarán con los estudios de factibilidad.

En conferencia de prensa conjunta, en un hangar del Tren Internacional Mundo Maya, ambos mandatarios calificaron este encuentro «histórico», la mandataria mexicana indicó que, los cinco acuerdos con Guatemala son reafirmaciónes del trabajo que han hecho como naciones vecinas.

El primero es para fortalcer la seguridad México-Guatemala para que las fronteras sean espacios de paz donde se proteja a las personas y se combata el crimen que atenta contra su bienestar.

En infraestructura ferroviaria se acordó fortalcer el impulso de proyectos conecten las economías y fortalezcan el comercio, y el turismo, por lo que se anunció el análisis de la ampliación del Tren Maya a Guatemala, y Belice, y que el Tren Interoceánico llegue de Chiapas a Guatemala.

En energía, México y Guatemala acordaron tener soluciones limpias y sustentables que permitan crecer sin comprometer el futuro de las futuras generaciones. En medio ambiente, Sheinbaum Pardo mencionó que van unidos en la defensa de la riqueza natural que comparten desde los bosques y selvas hasta los ríos y lagos que son fuente de vida para las comunidades.