Frenan los abusos y delitos de“franeleros” en calles de la CDMX

Endurecen sanciones

Aprueba Congreso CDMX reforma que avala prisión inconmutable de 26 a 36 horas de arresto

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, con mayoría de 53 votos, la reforma a la Ley de Justicia Cívica que establece una sanción inconmutable de 25 a 36 horas de arresto para los “franeleros, por el cobro del uso de estacionamiento en la vía pública.

Se sancionarán conductas como apartar con cualquier objeto lugares de estacionamiento, obstaculizar o impedir el uso del espacio para estacionar, exigir un pago por vigilar, estacionar, cuidar, lavar o asear vehículos y aprovecharse de la vía indebidamente para obtener algún beneficio.

El régimen transitorio de la reforma establece que el gobierno de la ciudad, a través de las secretarías del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) y de Desarrollo Económico (Sedeco), deberán poner a disposición de las personas infractoras programas de empleo y apoyo a proyectos productivos.

Al presentar el dictamen al pleno, elaborada a partir de una iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el diputado de Morena, Pedro Haces, dijo que en esta ciudad “el espacio público es del pueblo y lo que es del pueblo no se aparta, no se cobra, no vende, no se renta” y señaló que en muchas ocasiones estas actividades son “una extorsión disfrazada de un servicio”.

Dichas conductas se sancionan actualmente en la ley como infracción por la obstrucción del espacio o la vía pública sin autorización –a excepción de las que constituyen la libre manifestación de las ideas, de expresión artística o cultural, de asociación o de reunión pacífica– con multa de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que a su valor actual va de 2 mil 375.94 a 3 mil 394.2 pesos, arresto de 25 a 36 horas o con trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

La reforma aprobada incorpora a la ley un artículo 28 bis de “infracciones especiales contra la seguridad ciudadana relacionadas con la ocupación de la vía y el espacio público” con cuatro conductas específicas: apartar con cualquier objeto lugares de estacionamiento en la vía y el espacio público; obstaculizar o impedir de cualquier manera su uso para estacionar; exigir de cualquier manera a una persona la obtención de un pago por vigilar, estacionar, cuidar, lavar o asear vehículos y aprovecharse indebidamente de la vía y el espacio público para obtener un beneficio.

Una vez que entre en vigor a los 30 días naturales después de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la sanción por dichas faltas será de 24 hasta 36 horas de arresto inconmutable.

Al razonar su voto en tribuna, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, refirió que esta reforma es parte de toda una estrategia de la mandataria capitalina que incluye la creación de una política pública para las personas que se dedican a esta actividad, de la que también dependen muchas familias.

Alternativas de empleo

Clara Brugada anunció el pasado 17 de junio que enviaría al Congreso de la Ciudad de México esta iniciativa para endurecer las sanciones contra los “franeleros”.

La jefa de Gobierno dijo también que esta reforma no solo endurece la sanción, sino que también contempla dar alternativas para quienes realizan este tipo de actividades, e impulsar una campaña de concientización sobre el respeto al espacio público.