Con López Obrador, más de 13 millones salieron de la pobreza

Un logro que el neoliberalismo nunca consiguió

Durante el periodo neoliberal, México vivió un aumento sostenido de la pobreza y la desigualdad. Las crisis recurrentes dejaron millones de nuevos pobres: con Salinas y Zedillo, el “error de diciembre” hundió a más de 15 millones de personas en la miseria; con Calderón, entre 2006 y 2012, se sumaron 15.9 millones de pobres por ingresos; y con Peña Nieto, pese a sus “reformas estructurales”, la pobreza permaneció prácticamente estancada.

Frente a ese historial, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024) marcó un parteaguas. Por primera vez desde que existen mediciones comparables, México registró una reducción histórica de la pobreza.

Las cifras oficiales: más de 13 millones fuera de la pobreza



De acuerdo con estimaciones del Inegi publicadas el 13 de agosto de 2025:

Entre 2018 y 2024 , 41 millones de personas dejaron de vivir en pobreza , al pasar de 51.9 millones en 2018 a 38.49 millones en 2024 .

, , al pasar de a . En los últimos dos años del sexenio (2022–2024) , la reducción fue aún más acelerada: 31 millones de mexicanos salieron de la pobreza , lo que implicó una caída del 36.3 % al 29.6 % .

, la reducción fue aún más acelerada: , lo que implicó una caída del . La pobreza extrema bajó del 7 % de la población en 2018 (8.7 millones) al 3 % en 2024 (6.9 millones) . Esto significa que 1.8 millones de personas superaron la pobreza extrema en todo el sexenio , de los cuales 2.2 millones lo hicieron entre 2022 y 2024 , gracias a una tendencia de mejora más pronunciada al final del mandato.

bajó del al . Esto significa que , de los cuales , gracias a una tendencia de mejora más pronunciada al final del mandato.

El contraste con los gobiernos neoliberales

Mientras los sexenios neoliberales hundieron a millones en la pobreza o fueron incapaces de revertirla, con López Obrador México alcanzó la mayor reducción en su historia reciente:

Salinas y Zedillo dejaron más de 40 millones de pobres y la pesada carga del Fobaproa.

Fox y Calderón apenas lograron variaciones marginales, y durante la crisis de 2008-2009 se sumaron más de 10 millones de nuevos pobres.

Peña Nieto concluyó con cifras estancadas pese a la promesa de “Mover a México”.



Más allá de los números

El logro de AMLO no se explica solo por las estadísticas:

La duplicación del salario mínimo por encima de la inflación,

por encima de la inflación, La universalización de programas sociales dirigidos a adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad,

dirigidos a adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad, La recuperación del empleo tras la pandemia y

Reformas laborales que ampliaron derechos y eliminaron abusos como el outsourcing, fueron factores determinantes para que millones de familias mexicanas dejaran atrás la pobreza.

Y al final, quedó demostrado que aquella frase que tanto despreciaron sus adversarios y que fue objeto de burlas de la derecha conservadora terminó convertida en realidad: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Kalakmul: México, Guatemala y Belice crean el Corredor Biocultural Gran Selva Maya, un pacto de vida frente a la depredación

En un hecho histórico, los gobiernos de México, Guatemala y Belice firmaron la Declaración de Kalakmul, que da origen al Corredor Biocultural Gran Selva Maya, considerado la segunda reserva ecológica más importante del continente después del Amazonas.

El acuerdo trilateral protege 5.7 millones de hectáreas, beneficia a más de 600 mil personas, resguarda más de 7 mil especies y reconoce la labor de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes como guardianes de la naturaleza. Además, unifica y amplía el patrimonio cultural y biocultural de Mesoamérica.

Más que una acción ambiental, este corredor es un acto de resistencia y cooperación. Los tres países demostraron que es posible construir acuerdos internacionales respetando soberanías, leyes e identidades nacionales, sin depredar recursos ni hipotecar el futuro. El pacto abre puertas de comunicación y libre tránsito, apostando por la diplomacia y la integración regional, en lugar de levantar muros.

La Declaración de Kalakmul rompe con la lógica de las prácticas neoliberales que han explotado la naturaleza en beneficio de transnacionales, y en su lugar propone una visión donde la biodiversidad, la ciencia y la tecnología se ponen al servicio de las comunidades y la humanidad entera.

Se trata de una iniciativa que coloca a la Gran Selva Maya en la agenda internacional como un pulmón vital para el planeta y un símbolo de paz, cooperación y soberanía.

Inspirado en los ideales de Martí, Bolívar y Juárez, este corredor biocultural representa no solo la protección de la naturaleza, sino también la reafirmación del sueño latinoamericano de unidad.

Con este acuerdo, México, Guatemala y Belice envían al mundo un mensaje contundente: la defensa del medio ambiente no es un lujo, sino una necesidad urgente. La Gran Selva Maya no es solo una reserva natural; es un pacto de futuro, un recordatorio de que la vida, la cultura y la dignidad de los pueblos deben prevalecer sobre los intereses económicos que amenazan a la tierra.

Zona Oriente del Estado de México: un plan integral con inversión histórica y primeros resultados

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó este domingo la Unidad de Medicina Familiar No. 93 “Cerro Gordo” del IMSS, en Ecatepec, como parte del plan integral de rescate y desarrollo para la zona oriente del Estado de México.

Se trata del primer paso firme de un proyecto largamente esperado que busca atender a los 10 municipios que colindan con la Ciudad de México y que, durante décadas, quedaron en el olvido en materia de salud, educación, movilidad, vivienda y programas sociales.

La franja oriente del Valle de México comparte fronteras con las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Ambas crecieron de manera masiva y, al igual que los municipios vecinos, fueron abandonadas por gobiernos priístas que durante décadas utilizaron la región como caja chica electoral, mientras los servicios públicos eran escasos o inexistentes.

Desde mediados del siglo XX hasta los años ochenta, el grupo Atlacomulco y su influencia en la jefatura de gobierno de la capital ejercieron un caciquismo centralista, imponiendo autoridades y dejando en el rezago a millones de habitantes. Esa franja, delimitada por la carretera federal a Puebla, el antiguo tren periférico y la Sierra de Guadalupe, sobrevivió bajo políticas cupulares que mantuvieron a sus comunidades en la informalidad, sin regularización de tierras, sin servicios básicos y con transporte deficiente.

Hoy, esa realidad comienza a cambiar. Para millones de trabajadores que dedican entre dos y cinco horas diarias al traslado hacia el centro y sur de la capital, la promesa de infraestructura, transporte seguro, vivienda y servicios médicos representa una luz al final del túnel.

Una inversión sin precedentes: 75 mil millones de pesos

El 2 de julio, en conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum anunció la creación de un fondo tripartita de inversión: Federación (60%), Gobierno Estatal (30%) y Gobiernos Municipales (10%).

Este plan integral destina más de 75 mil millones de pesos para los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Las obras y programas incluyen:

Movilidad: construcción y ampliación de 20 puentes; mil kilómetros de senderos seguros; ampliación del trolebús Santa Martha–Chalco y de la Línea 3 del Mexibús.

Agua potable: más de 100 acciones en beneficio de 6.4 millones de personas. Vivienda: 144 mil viviendas populares.

Educación: 10 mil lugares en educación media superior, 10 nuevos bachilleratos, además de universidades en Chalco y Chimalhuacán.

Programas sociales: más de 1 millón de derechohabientes incorporados a los apoyos federales.

Salud para millones de familias

En materia de salud, el IMSS invertirá 12 mil millones de pesos en 28 acciones para beneficiar a 5 millones de derechohabientes. El plan incluye la construcción de 4 hospitales, 6 unidades de medicina familiar y 10 centros de educación y cuidado infantil.

Por su parte, el IMSS Bienestar contempla la apertura de 180 unidades médicas, 17 hospitales y 163 centros de salud, garantizando cobertura en los municipios más rezagados.

“Amor con amor se paga”

Con esa frase, la presidenta Claudia Sheinbaum entregó la Unidad de Medicina Familiar No. 93 “Cerro Gordo”, que beneficiará directamente a 350 mil derechohabientes de Ecatepec.

La inauguración de esta unidad es más que un acto simbólico: representa el arranque de un proyecto de justicia social y reparación histórica para más de 10 millones de habitantes de la zona oriente del Estado de México, que por fin empiezan a ver resultados después de décadas de abandono.