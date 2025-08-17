Disminuye 90 por ciento el flujo de migrantes en frontera de EU con México

Informa la embajada estadounidense

En los primeros cuatro meses de este año, la cantidad de migrantes “encontrados” en la frontera suroeste de la Unión Americana tuvo una disminución de casi 90 por ciento, comparado con el mismo periodo de 2024, anunció la Embajada de Estados Unidos en México.

La sede diplomática indicó en sus redes sociales que “de acuerdo con cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, el número de migrantes ha disminuido en comparación al 2024”.

En el caso de la mencionada frontera suroeste de Estados Unidos, en el primer cuatrimestre del año se encontró a 96 mil 206 migrantes, lo que significa una caída de 87 por ciento en comparación con ese mismo lapso de 2024.

Mediante un video de 34 segundos, la embajada agregó que de enero a abril de 2025 hubo 108 mil 489 “migrantes con estatus irregular encontrados en México”, una baja de 77 por ciento.

En Honduras, los “flujos migratorios irregulares” fueron de 16 mil 386 personas, para un descenso de 91 por ciento, mientras que en Panamá hubo 2 mil 904 “tránsitos irregulares a través del Parque Nacional del Darién”, es decir, 98 por ciento menos.

En el mencionado periodo de 2025, hubo 142 muertes y desapariciones de migrantes, un 73 por ciento menos, de acuerdo con la embajada estadunidense.