Silvia Olmedo llega al Teatro Xola con conferencias para transformar tu mente

Con herramientas de la psicología

Para ayudarte a comprender y dominar los procesos mentales que influyen en el bienestar emocional

La primera conferencia será el 8 de octubre y boletos se pueden adquirir en las taquillas del inmueble

Por Arturo Arellano

La reconocida psicóloga, sexóloga y comunicadora Silvia Olmedo regresa a los escenarios de la capital mexicana con una serie de conferencias que prometen ser tan reveladoras como transformadoras. El Teatro Xola Julio Prieto, ubicado en la colonia Del Valle, será el recinto que albergará estas sesiones diseñadas para ayudar al público a comprender y dominar los procesos mentales que influyen en su bienestar emocional y psicológico.

“Estoy en dos proyectos muy bellos. Uno son las conferencias con talleres enfocados en distintos temas y retos, como terminar con las relaciones tóxicas. Tiene que ver con lo que nos pasa a la mayoría: por no poner límites, por no ser asertivos, por no saber decir ‘no’ o distinguir lo que nos aleja de nuestros objetivos de vida, dejamos entrar a muchas personas nocivas a nuestra vida y en el mundo digital, y acabamos en un lugar que no elegimos”, explicó Olmedo en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Además, la especialista anunció el lanzamiento de una plataforma digital pensada para quienes no pueden tener un contacto más directo con ella “Llevo 20 años en esto y siempre quiero comunicar contenido nutritivo. Que al final de mis videos o pláticas te des cuenta de que te han hecho bien. A veces estos contenidos son como ingredientes de cocina que no te gustan tanto, pero de eso se trata: de ofrecer información difícil, dolorosa, no tan divertida, pero que contribuye a la educación socioemocional. Puedes volverte más empática, darte cuenta de que estás en una relación tóxica o que eres adicta o adicto a las redes sociales. Se trata de que aprendas algo y te ayude a tomar decisiones, desde terminar una relación hasta pedir ayuda a un psicólogo clínico”.

Silvia Olmedo subrayó que su trabajo está respaldado por una sólida formación académica y profesional “Soy psicóloga por la Universidad Autónoma de Madrid, una universidad difícil de ingresar. Estoy colegiada, lo que significa que mi carrera está supervisada por un organismo profesional. Si hiciera algo indebido, el colegio de psicología intervendría. Estoy por terminar mi sexta maestría porque me dedico a la divulgación. Es importante decirlo: yo no recurro a ChatGPT, porque el internet está lleno de gente que se autoproclama experta sin ser profesional. En psicología hay poca regulación. Entonces, mi conocimiento está basado en estudios de grandes expertos y colaboro con la Asociación Americana de Psiquiatría. También he dado conferencias en la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Si al final tienes un problema, yo te canalizo con un psicólogo clínico, porque una cosa es la divulgación y otra la psicología clínica”.

La especialista también hizo énfasis en la importancia de la educación emocional como herramienta preventiva “Estamos muy maleducados tanto en nutrición como en el manejo de emociones. Por ejemplo, la diabetes se puede prevenir en muchos casos. Lo mismo ocurre con muchos trastornos emocionales: pueden prevenirse con educación socioemocional. Hay que aprender a poner límites. Si aceptamos y trabajamos en eso, podemos enfrentar mejor las situaciones difíciles. Si todos los días no aceptas tu realidad y no creas estrategias para enfrentarla, la ansiedad se convierte en enfermedad: ataques de pánico, depresión, vulnerabilidad a trastornos psicóticos. Al final, eso impacta tu salud física”.

Olmedo explicó que el cuerpo también resiente los efectos de la ansiedad “Si estás constantemente ansioso, apretando la mandíbula, puedes desarrollar cefaleas o migrañas. Ese estado puede llevarte a comer en exceso o a perder el apetito. El nivel de cortisol aumenta. Hay una relación directa entre mente y cuerpo”. Por ello, considera que los trastornos de ansiedad deben ser prioridad en las políticas de salud pública.

Las conferencias en el Teatro Xola se realizarán en formato de ciclo, cada una dedicada a un tema distinto. “Más allá de una conferencia, es un espacio para darte cuenta, actuar y crear una hoja de ruta sobre tu vida”, concluyó. Y dijo que la primera de estas conferencias será el 8 de octubre a las 20: horas en el mencionado recinto. Los boletos se pueden adquirir en las taquillas del inmueble.

Los 5 libros que ha escrito se han convertido en bestsellers con más de 150,000 copias vendidas. Pregúntale a Silvia… Los secretos de Eva Los misterios del amor y el sexo Mis sentimientos erróneos Detox emocional (Saca de tu vida lo que te hace infeliz) A dos pasos de la locura