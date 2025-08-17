Realiza Centro Universitario Tenancingo Tercer Festival de las Tigridias

Tenancingo, Méx.- El Centro Universitario Tenancingo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fue sede del Tercer Festival de las Tigridias, cuyo programa, además de permitir conocer la riqueza de la tigridia o flor de un día, comprende actividades académicas y culturales.

Cabe destacar que desde el año 2011, en este campus se llevaba a cabo la Semana de la Tigridia, que ahora se complementa con un programa de actividades académicas y culturales como exposiciones, conferencias, talleres, presentaciones artísticas y la venta de productos locales.

La catedrática e investigadora universitaria y coordinadora de la Red Tigridias, Vladimira Palma Linares, reconoció el trabajo realizado por el académico universitario Luis Miguel Vázquez García, organizador de la Semana de las Tigridias, que luego de 12 ediciones anuales, se transformó en el Festival de las Tigridias para seguir compartiendo con la comunidad universitaria y la sociedad en general el conocimiento sobre la también llamada flor de tigre.

En este evento, que encabezaron la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, y la directora del Centro Universitario UAEM Tenancingo, Luz María Robles Hernández, Palma Linares aseveró que el profesor Luis Miguel -quien se encuentra en proceso de jubilación- “nos dejó un espacio increíble para conocer, cuidar y conservar esta bella especie. Lo cual es un reto muy grande, pero lo lograremos gracias a sus enseñanzas”.

En las terrazas del Centro de Conservación de Especies Silvestres de este campus de la Autónoma mexiquense, se resaltó que en este espacio se conserva ex situ, la riqueza de la tigridia, que a nivel nacional suma 44 especies.