Son rescatadas 26 mujeres por la Fiscalía General durante cateos

Operativos en Chetumal

Fueron detenidos tres hombres presuntamente vinculados al narcomenudeo

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- En una operación simultánea que abarcó cinco inmuebles de la capital quintanarroense, la Fiscalía General del Estado (FGE) rescató a 26 mujeres víctimas de trata de personas y aseguró diversas dosis de presunta cocaína. La intervención, realizada con órdenes judiciales, también derivó en la detención de tres hombres presuntamente vinculados al narcomenudeo.

Los operativos se llevaron a cabo en bares, un minisúper y locales tipo karaoke, ubicados en las colonias Adolfo López Mateos, 8 de Octubre y Las Casitas. En cada sitio, agentes ministeriales encontraron indicios de explotación sexual y venta de estupefacientes.

Primer cateo: En un bar de la calle Marciano González, se liberó a nueve mujeres —ocho mexicanas y una beliceña— que ofrecían servicios sexuales por 4,200 pesos, de los cuales 2,200 eran para el establecimiento. También realizaban bailes privados por 300 pesos. Se aseguraron dosis de cocaína y cámaras de videovigilancia.

Segundo cateo: En un bar de la avenida Bugambilias, se rescataron 17 mujeres —13 mexicanas, dos colombianas, una argentina y una guatemalteca— que trabajaban bajo un esquema similar. Se encontraron libretas con anotaciones, cámaras y más droga.

Tercer cateo: En un minisúper de la Calzada Veracruz, se localizaron envoltorios con polvo blanco y equipo de videovigilancia.

Cuarto y quinto cateo: En dos bares karaoke, uno sobre la Calzada Veracruz y otro en la colonia Las Casitas, se decomisaron más dosis de presunta cocaína, cámaras y DVRs.

Durante los cateos, fueron detenidos tres hombres identificados como Joaquín “N”, Salvador “N” y Luis “N”, quienes portaban bolsitas con polvo blanco. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en el plazo constitucional.

La FGE informó que los cateos se realizaron en estricto apego a la ley y que se abrió una carpeta de investigación interna para sancionar cualquier conducta indebida de los agentes participantes. Todos los inmuebles quedaron asegurados con sellos oficiales y bajo resguardo de la autoridad ministerial.

Este operativo revela la persistencia de redes de trata de personas y narcomenudeo en zonas urbanas de Chetumal, y subraya la necesidad de reforzar la vigilancia institucional y la protección de víctimas. La Fiscalía reiteró su compromiso con el combate a estos delitos y llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa.