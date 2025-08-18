Quintana Roo es el primer estado del país en certificar a servidores públicos

Avance en el combate a la corrupción

El servicio público se honra preparándose y sirviendo con honestidad: Mara Lezama

Chetumal.- Al entregar reconocimientos a servidoras y servidores públicos que se certificaron en materia de investigación de faltas administrativas, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que no se trata solo de un papel más para dejar en algún cajón, sino que demuestra con hechos que el servicio público se honra preparándose, capacitándose y sirviendo con honestidad, escuchando al pueblo.

“Hoy estamos construyendo un gobierno que no miente, que no roba y que no traiciona al pueblo. Y lo hacemos con servidoras y servidores públicos que se forman, que se certifican y que ponen siempre por delante el bienestar de Quintana Roo”, explicó la titular del Ejecutivo estatal.

Aseveró que durante mucho tiempo la corrupción dañó a nuestro estado, nos quitó recursos que debieron llegar a hospitales, escuelas y comunidades, nos robó la confianza y oportunidades. Por ello, añadió, hoy celebramos que estamos construyendo un nuevo camino, donde la corrupción no tiene ni tendrá cabida. Combatirla es una obligación legal, sí, pero también es una decisión ética y moral, porque servir al pueblo significa hacerlo con transparencia, honradez y amor por nuestra tierra.

Durante el evento, Mara Lezama afirmó que Quintana Roo es el primer estado del país en implementar esta certificación “y con orgullo podemos decir que hemos compartido esfuerzos con otros estados, como Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Baja California Sur y la Ciudad de México”.

Mara Lezama destacó la presencia de presidentas y presidentes municipales, porque en Quintana Roo no se trabaja solas ni solos, sino de la mano, codo con codo, entre los tres órdenes de gobierno, con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien marca la pauta en la cruzada permanente contra la corrupción y las malas prácticas.

El evento “Reconocimiento a la Profesionalización Pública en Materia Administrativa”, tuvo como objetivo reafirmar el compromiso que tiene el Gobierno del Estado para transformar el servicio público y coordinar esfuerzos con el Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, para desarrollar políticas públicas que abonen a la transparencia, la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la cultura de la integridad y la lucha contra la corrupción.

La directora general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), María Guillermina Alvarado Moreno, felicitó a Mara Lezama por ser la gobernadora mejor evaluada del país y estar pendiente de cada uno de las y los ciudadanos.

Explicó que tener un certificado de competencia laboral requiere de un proceso de evaluación muy pesado, que garantiza que están preparados, y Quintana Roo es pionero y ejemplo en el país. “Cuando los funcionarios se certifican, se fortalece la estructura de gobierno”, afirmó.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, Reyna Arceo Rosado, destacó que Quintana Roo es hoy un referente nacional porque aquí se tuvo la visión, con base en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, de un estándar de competencia que fortalece la capacidad de las instituciones para investigar y sancionar con rigor y justicia.

Reconoció al Comité de Participación Ciudadana (CPC), por impulsar con firmeza este proceso de certificación, y a la directora de CONOCER, Maestra Guillermina Alvarado por su acompañamiento y apoyo para que este logro sea una realidad.

En este evento se reconoció a 123 personas servidoras públicas de diferentes instancias quienes también recibieron sus certificados emitidos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Celebran la grandeza de Isla Mujeres, en su 175 aniversario

Isla Mujeres.- En el marco de la III Sesión Pública y Solemne por el 175 aniversario de la Fundación de Isla Mujeres, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que en esta fecha se celebra la fuerza que distingue a las y los isleños, la vida de un pueblo que nunca se rinde y que siempre abre los brazos al mundo con calidez.

Encabezado por la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde, el Cabildo celebró esta sesión solemne en la explanada municipal, con la presencia de ciudadanas y ciudadanos quienes atestiguaron la entrega de reconocimientos a los descendientes de las familias fundadoras, así como la Medalla al Mérito Ciudadano, Mérito Turístico y galardones Diosa Ixchel a los ciudadanos que han contribuido en el mejoramiento de la sociedad isleña.

“Ciento setenta y cinco años en la vida de un pueblo pueden parecer poco en la inmensidad de la historia, pero para Isla Mujeres representan generaciones enteras de lucha, de identidad y de esperanza”, dijo Mara Lezama quien añadió que también es afirmar que, juntas y juntos “estamos construyendo un estado donde la justicia social y la prosperidad compartida son la regla y no la excepción”.

La gobernadora destacó las fortalezas de Isla Mujeres, como son las más de 11 mil habitaciones hoteleras en Costa Mujeres y en la zona insular que consolidan a este destino como motor de bienestar para miles de hogares, respaldado por la promoción internacional que ha puesto en alto el nombre de Isla Mujeres.