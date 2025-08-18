Playa del Carmen recibe distintivo “Blue Flag” en ocho playas públicas

El destino se consolida como líder nacional

Sargazo, factor determinante en las evaluaciones obliga a redoblar esfuerzos en gestión ambiental

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- En una ceremonia celebrada en la playa Punta Esmeralda, la Fundación para la Educación Ambiental (FEE) entregó ocho distintivos y banderas Blue Flag a igual número de balnearios públicos en Playa del Carmen, reafirmando al destino como líder nacional en playas certificadas. Sin embargo, el director de operaciones de Blue Flag reconoció que la presencia de sargazo sigue siendo un factor determinante en las evaluaciones anuales, lo que obliga a redoblar esfuerzos en gestión ambiental.

Las playas que recibieron la certificación A+ y A -“limpio” y “muy limpio”- para la temporada 2025–2026 son Punta Esmeralda, Montecarlo, Pelícanos, Petrel Norte, Playa 72, Playa 88, Cisne y Xcalacoco.

Estas playas cumplen con los estándares internacionales en calidad del agua, seguridad, servicios, accesibilidad y gestión ambiental.

Durante el acto protocolario, Joaquín Díaz, director ejecutivo de la FEE, subrayó que aunque Playa del Carmen ha mantenido sus distintivos desde la temporada 2017–2018, la acumulación de sargazo en ciertas épocas del año sí afecta los criterios de evaluación. “La presencia de sargazo no descalifica automáticamente, pero sí exige una respuesta técnica y operativa constante. Las playas deben demostrar capacidad de manejo y limpieza eficiente para conservar el distintivo”, explicó.

La presidenta municipal, Estefanía Mercado, destacó que Playa del Carmen cuenta con 20 accesos a playas públicas -la mayor cifra en Quintana Roo- y que el mantenimiento de los arenales es resultado del trabajo coordinado entre dependencias como:

– Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático (Samantha Álvarez)

– Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Irving Rafael Lili Madrigal)

– Brigadas de limpieza y educación ambiental

“Cada bandera ondeando en nuestras playas es un símbolo de responsabilidad, sostenibilidad y amor por nuestra tierra y nuestro mar”, afirmó Mercado.

Activan jornada contra el dengue

Con el objetivo de prevenir brotes de dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores como el zika y chikungunya, el Ayuntamiento de Solidaridad puso en marcha la Segunda Jornada de Lucha contra el Dengue. Aunque en lo que va del año se han registrado apenas 10 casos confirmados, autoridades sanitarias advierten que la temporada de lluvias podría propiciar un aumento si no se actúa de forma preventiva.

El secretario municipal de Salud, Juan Antonio Uribe Trujillo, informó que las brigadas de vectores realizarán:

– Descacharrización en colonias con casos confirmados

– Nebulización en zonas de riesgo

– Control larvario en espacios públicos

– Promoción de medidas preventivas en escuelas y centros comunitarios

Estas acciones se concentran en los llamados “puntos rojos”, es decir, fraccionamientos donde se han detectado criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Durante el acto inaugural en la Unidad Deportiva Riviera Maya, se entregaron acreditaciones como espacios libres de criaderos de mosquitos a la Unidad Deportiva Riviera Maya, el Centro de Atención al Migrante y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Estas certificaciones representan un compromiso institucional con la salud pública y la prevención de enfermedades.

Uribe Trujillo exhortó a los habitantes a colaborar activamente “Abrir puertas y ventanas durante la fumigación, evitar acumulación de cacharros y mantener patios limpios son acciones clave. La lucha contra el dengue es una responsabilidad compartida”, señaló.

La campaña no tiene una fecha de conclusión definida, ya que se mantendrá activa durante toda la temporada de lluvias.