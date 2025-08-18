Se desarrollan más de 140 productos a partir del sargazo

Del problema a la oportunidad

Abren rutas hacia la economía circular y el aprovechamiento sostenible de la macroalga

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Lo que durante años fue considerado un desastre ambiental y un obstáculo para el turismo en el Caribe mexicano, hoy se transforma en una fuente de innovación. Empresas, universidades y comunidades han logrado desarrollar más de 140 productos a partir del sargazo, abriendo nuevas rutas hacia la economía circular y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos.

Desde 2015, el arribo masivo de sargazo a las costas de Quintana Roo, y otros estados del golfo, ha generado afectaciones ecológicas, económicas y sociales. La acumulación de esta macroalga en playas y zonas costeras ha deteriorado ecosistemas, afectado la pesca y reducido la afluencia turística.

Sin embargo, la magnitud del problema motivó a investigadores, emprendedores y comunidades a buscar soluciones creativas. Lo que comenzó como una estrategia de contención, evolucionó hacia el aprovechamiento industrial y artesanal del sargazo.

Según datos del Instituto Tecnológico de Cancún y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), actualmente se han desarrollado más de 140 productos derivados del sargazo, que incluyen:

– Materiales de construcción: bloques, paneles, ladrillos ecológicos y aislantes térmicos.

– Bioplásticos y empaques biodegradables: sustitutos del plástico convencional para envases y bolsas.

– Cosméticos y productos de cuidado personal: jabones, cremas, exfoliantes y shampoos con propiedades antioxidantes.

– Fertilizantes y compostas: aprovechando su alto contenido de nutrientes para su uso agrícola.

– Textiles y papel: fibras tratadas para la elaboración de telas, papel artesanal y cartón.

– Alimentos para animales: suplementos nutricionales para ganado y peces, tras procesos de descontaminación.

“El sargazo dejó de ser basura marina para convertirse en materia prima con alto potencial económico”, señala la doctora Laura Hernández, investigadora del Instituto Politécnico Nacional.

Empresas y comunidades: una alianza estratégica

El desarrollo de estos productos no ha sido exclusivo de grandes corporativos. Cooperativas locales, talleres artesanales y startups han encontrado en el sargazo una oportunidad para generar empleo, diversificar sus actividades y contribuir a la limpieza de las playas.

En Puerto Morelos, por ejemplo, una cooperativa de mujeres produce papel ecológico y libretas a partir del sargazo recolectado. En Tulum, una empresa emergente fabrica empaques biodegradables que ya se exportan a Europa.

Aunque el aprovechamiento del sargazo representa una alternativa prometedora, aún existen desafíos importantes:

– Contaminación: el sargazo puede contener metales pesados y microplásticos, por lo que requiere procesos de descontaminación rigurosos.

– Infraestructura: muchas comunidades carecen de maquinaria adecuada para transformar el sargazo en productos de valor agregado.

– Regulación: aún no existe una norma oficial que regule el uso industrial del sargazo, lo que dificulta su comercialización a gran escala.

El aprovechamiento del sargazo se inscribe en una visión más amplia de economía azul, que busca generar riqueza a partir de los recursos marinos sin comprometer su sostenibilidad. México, con más de 11 mil kilómetros de litoral, tiene el potencial de convertirse en líder regional en este enfoque.

“Transformar el sargazo en productos útiles es una muestra de cómo los problemas ambientales pueden convertirse en motores de innovación”, afirma Jorge Treviño, director de una empresa de biotecnología marina.