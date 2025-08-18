Arranca en Chetumal “Ruta Caribe” con un transporte eficiente y sostenible

Tras un mes de consulta ciudadana

Ofrecen servicio de lunes a domingo de las 6 de la mañana a las a 10 de la noche

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Después de un mes de consulta ciudadana a través de mesas de trabajo, buzones, encuestas y un foro con expertos en movilidad, ayer arrancó la primera ruta piloto de transporte masivo en la capital del estado, Chetumal, “Ruta Caribe”, informó el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo).

Esta primera ruta piloto forma parte las estrategias del Plan Estratégico de Movilidad para la capital del estado y ofrece un transporte digno, eficiente y sostenible, pensado para el bienestar de todas y todos los chetumaleños.

La “Ruta Caribe” comenzó operaciones este lunes, conectando puntos estratégicos como la escuela primaria “Centenario de la Revolución”; el Parque Acuático El Manatí; el Gimnasio Nohoch Suku’n; el Hospital General; la Clínica Carranza; la secundaria “Adolfo López Mateos”; el DIF Municipal O.P.B; la 34 Zona Militar; Sam’s Club; los Servicios Estatales de Salud (SESA); el Parque de las Casitas; el Estadio 10 de Abril; la Estación de Bomberos; el Instituto Tecnológico de Chetumal; Zoológico Payo Obispo y la escuela secundaria “Armando Escobar Nava”.

La “Ruta Caribe” dará servicio de lunes a domingo de 06:00 de la mañana a las 10:00 de la noche.

Como parte del compromiso de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, con la movilidad sustentable de las y los ciudadanos, el servicio será totalmente gratuito a partir del lunes 18 agosto hasta domingo 24 del mismo mes, permitiendo a las y los chetumaleños conocer el recorrido de la ruta piloto y aportar sus comentarios para mejorar el servicio antes de su implementación definitiva.

Con esta ruta piloto se reafirma el compromiso de transformar la movilidad con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, construyendo un sistema de transporte público seguro y eficiente, que mejore la calidad de vida y fortalezca la conexión las y los chetumaleños.

Éxito en la Primera Carrera en el Parque Q. Roo

Con una nutrida participación y en un ambiente familiar, se disputó con éxito la primera edición de la Carrera Por la Paz en el Parque Quintana Roo, certamen recreativo que, además de mandar un mensaje importante a la ciudadanía, activó a las y los chetumaleños.

A través de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq), presidida por Jacobo Arzate Hop, se siguen ejecutando acciones para fortalecer la Construcción de Paz en el estado y, en esta ocasión, se realizó una divertida carrera deportiva.

“Estamos muy contentos por la buena respuesta que se tuvo para esta carrera, que además se realizó en un recinto como es el Parque Quintana Roo, el cual está hecho para las y los ciudadanos y que está demostrando que es un lugar en el que se pueden realizar muchas actividades”, comentó Jacobo Arzate, titular de la Codeq, quien también felicitó a las y los participantes.

La cita para la comunidad runner fue muy temprano para realizar el banderazo de salida y el contingente partió para completar el recorrido de cerca de cinco kilómetros, que comprendió la periferia de este espectacular sitio ubicado en la ciudad de Chetumal.

Las y los participantes tomaron muy en serio esta carrera recreativa y, desde los primeros instantes, se presentó una intensa disputa por los primeros sitios, tanto en la rama femenil como en la varonil.

Después de cumplir con una exigente ruta, en la rama femenil el primer lugar fue para Brenda Vera, el segundo sitio para Anaís Ramos y el tercero para Sheila Gómez.

Por su parte, en la rama varonil, el primero en cruzar la meta fue Armando Gómez, por delante de Juan Cruz y Edwin Pacheco, quienes se quedaron con el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Cabe destacar que, como recompensa por el esfuerzo, todas y todos los participantes recibieron de regalo una playera conmemorativa del evento.