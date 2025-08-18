Expropian otro terreno en FCP para más obras del Tren Maya

El gobierno federal publicó un nuevo decreto

Como parte de las obras en su Tramo 6, que conecta Tulum con Chetumal

Por redacción DIARIOIMAGEN

Felipe Carrillo Puerto.- El Gobierno Federal publicó un nuevo decreto de expropiación que afecta 1.9 hectáreas de tierra en el ejido X-Hazil, municipio de Felipe Carrillo Puerto, como parte de las obras del Tren Maya en su Tramo 6, que conecta Tulum con Chetumal. La medida busca consolidar infraestructura ferroviaria, derecho de vía e instalaciones complementarias para el megaproyecto.

La expropiación fue formalizada mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras un dictamen valuatorio emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin). El monto de indemnización fue fijado en 1 millón 200 mil 87 pesos, con base en el valor comercial de la superficie afectada.

El procedimiento se inició en agosto de 2024, cuando el comisionado técnico del Registro Agrario Nacional y el comisionado agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) rindieron el “Informe de Comisión de Trabajos Técnicos e Informativos de Expropiación”. Este documento confirmó la superficie real a expropiar y su destino para obras de utilidad pública.

El decreto establece que, en caso de que los terrenos expropiados no se utilicen para el fin previsto en un plazo de cinco años, o se destinen a otro propósito, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal podrá reclamar la reversión parcial o total de los bienes. Esta cláusula busca proteger los derechos agrarios y garantizar que la expropiación cumpla su objetivo original.

La expropiación en Felipe Carrillo Puerto se suma a otras acciones similares en Tabasco y Campeche, como parte del avance del Tren Maya. El proyecto ha sido presentado por el Gobierno Federal como una herramienta para impulsar el desarrollo económico, turístico y logístico del sur-sureste mexicano, aunque también ha generado controversias por su impacto ambiental y social.