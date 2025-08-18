Nueva jornada de preinscripciones a educación básica

Será del 18 al 31 de agosto

Chetumal.- La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) informó que, del 18 al 31 de agosto, se abrió la plataforma Padres en Línea, para realizar la preinscripción de su hija o hijo en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, ciclo escolar 2025-2026.

A través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama, se cumple el objetivo de brindar una educación de calidad, incluyente, humanista y solidaria, en beneficio de las y los estudiantes, garantizando que tengan un espacio para comenzar, permanecer y concluir sus estudios, para que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera.

La SEQ invitó a los padres, madres de familia o tutores a realizar la inscripción de sus hijos e hijas a través del portal, que estará abierto hasta el 31 de agosto del presente año.

Recomendó los pasos a seguir en el proceso de inscripción: ingresar a la plataforma padresenlinea.seq.gob.mx; registrarse como tutor (si es la primera vez) usando la CURP, correo electrónico y contraseña.

Además, deberán acceder con su usuario y contraseña; seleccionar el nivel educativo y la escuela deseada; confirmar la selección y descargar el formato de inscripción; y finalmente, guardar el documento generado, ya que es requisito para formalizar la inscripción en el plantel.

Cabe destacar que el trámite es gratuito y completamente en línea. Se recomienda no compartir el usuario/contraseña con terceras personas y conservar la hoja de inscripción para presentarla el primer día de clases.