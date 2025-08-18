Presenta Clara Brugada Molina programa integral de mantenimiento de la carpeta asfáltica en CDMX

Presupuesto de casi 2 mil 250 mdp

Bacheo programado nocturno atenderá mil kilómetros en 217 vialidades primarias

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció la puesto en marcha del Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica para dar respuesta a los daños causados por las intensas lluvias, con el que se busca mejorar la calidad de las vialidades primarias y garantizar la seguridad de los automovilistas.

La Jefa de Gobierno se refirió a que «vamos a dar a conocer el Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica, ese es uno de los temas que ha cobrado mucha importancia a partir justamente de las intensas lluvias que hemos tenido”.

La Jefa de Gobierno recordó que al inicio de su gobierno se lanzó el programa «Megabachetón» que reparó 200 mil baches en su meta propuesta, *”desde que entramos al gobierno, una de las prioridades que expresamos fue la atención a las vialidades y esta atención de las vialidades se dio en un primer momento con una intervención masiva… intervención que termina justo cuando inician de manera adelantada las lluvias en la ciudad, y obviamente que después de las lluvias o durante las lluvias, no después, sino durante esta temporada de lluvias, pues nos enfrentamos a una ciudad que tiene sus vialidades afectadas por las lluvias con baches”*, puntualizó.

Mencionó que “hemos decidido intervenir en la realización de un gran Programa Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica que tiene tres ejes principales”:

Bacheo Programado Nocturno: 50 cuadrillas trabajarán por las noches de manera continua, en un horario de 10 de la noche a 5 de la mañana, para reparar baches en las 217 avenidas principales de la ciudad. El objetivo es atender 10 kilómetros de vialidad cada noche, con la meta de cubrir un total de mil kilómetros para diciembre de 2025. Este enfoque nocturno minimiza las afectaciones al tránsito vehicular diurno.

Bacheo por Atención Ciudadana y de Emergencia: Otras 50 cuadrillas estarán dedicadas exclusivamente a responder a los reportes de baches de forma diurna. El compromiso del gobierno es atender estas solicitudes en un plazo de menos de 48 horas, para ello, se han habilitado dos vías de comunicación para los ciudadanos: Llamada telefónica a través de Locotel al 0311, y con un nuevo chatbot llamado «Bachetel» que estará disponible próximamente a través de WhatsApp, a los cuales se les asignará un folio SUAC (Sistema Unificado de Atención Ciudadana).

Programa Estratégico de Pavimentación en las vialidades primarias de la Ciudad de México: A partir de octubre de 2025 y hasta mayo de 2026, una vez que disminuyan las lluvias, se llevará a cabo un programa de repavimentación integral en las vialidades primarias. Este proyecto bianual tiene como meta reencarpetar 250 kilómetros de las principales avenidas, con una inversión de dos mil 250 millones de pesos. Esto equivale a más de cuatro millones de metros cuadrados de superficie renovada, asegurando una solución duradera a la problemática de los baches.

La Jefa de Gobierno solicitó a los medios de comunicación trabajar de manera conjunta, que realicen sus reportes con la diferenciación entre vialidades primarias que es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México, y secundarias que corresponde a las alcaldías. Anunció que se darán informes semanales sobre los avances en bacheo y pavimentación, así como los trabajos realizados en socavones.

Por su parte, el Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto Luviano, reiteró la diferencia entre las vialidades primarias con un total de 217 y que son responsabilidad del gobierno. Confirmó que el bacheo nocturno, que inicia oficialmente mañana, cerrará tramos de aproximadamente 10 km de vialidades primarias, cada noche, para hacer un barrido completo de baches. La programación se coordinará con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se informará al público a través de las redes sociales oficiales con antelación.

El Secretario de Obras, comentó que el bacheo de atención ciudadana se realizará durante el día en vialidades con menos tránsito pesado. Subrayó la importancia del programa de repavimentación para mejorar sustancialmente el pavimento y anunció que los procesos de licitación ya están en marcha para la inversión de casi dos mil 250 millones de pesos. Por último se refirió a la colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y con la Coordinación de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México para garantizar que todos los reportes ciudadanos reciban un folio SUAC y sean atendidos en un plazo de 48 horas.

En uso de la voz, el Secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, explicó que los socavones son resultado de la presión del agua en los colectores de drenaje debido a la temporada de lluvias más intensa de las últimas décadas. Informó que este año se han registrado 37 socavones en la red primaria y 116 en vías secundarias, en las cuales se está apoyando a las alcaldías en la atención de los socavones en sus redes.