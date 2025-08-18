Gala Dominical de La casa de los Famosos alcanzó 16.3 millones de votos

La tercera eliminada de la temporada resultó ser Ninel Conde

El reality demostró que su éxito sigue aumentando semana a semana

El público de la casa más famosa de México volvió a manifestar su gran interacción con el reality, logrando la cifra histórica de más de 16.3 millones de votos, lo que representa casi un 45% más que la Gala Dominical anterior.

Esta semana Guana, Facundo, Alexis Ayala y Mar Contreras sobrevivieron a la nominación y la tercera eliminada de la temporada resultó ser Ninel Conde al obtener el menor número de votos del público.

Las 12 celebridades que permanecen en la casa son Alexis Ayala, Mar, Abelito, Aldo de Nigris, Guana y Aaron Mercury, en el Cuarto Noche. Mientras en el Cuarto Día continúan Facundo, Mariana Botas, Elaine Haro, Shiky, Dalilah Polanco y Priscila Valverde.

La Casa de los Famosos México, producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, se adentra en la realidad de las personalidades que habitan la casa y que, aislados totalmente del mundo exterior, tienen que convivir 24 horas al día sabiendo que todo lo que hacen es observado. La estrecha convivencia y el reto de no ser eliminados genera un ambiente lleno de tensión, donde las emociones se amplifican y se vuelven más intensas.

La Casa de los Famosos México se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 20:30 horas por las estrellas. También puede verse en vivo por ViX, cuya transmisión tiene cámaras 24/7 sin censura.