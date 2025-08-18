El turismo en todo el Caribe mexicano se encuentra a la baja

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Pega inseguridad y el abuso de prestadores de servicios en playas

Por José Luis Montañez

Náuticos, hoteleros y transportistas entrevistados por DIARIOIMAGEN revelan que el turismo en Cancún y todo el Caribe mexicano se encuentra a la baja, sobre todo por la inseguridad, el abuso de los taxistas con el pasaje y, también, de prestadores de servicios turísticos en las playas.

Rentan un camastro hasta en 500 pesos, y los alimentos que se ofrecen a los paseantes son de muy baja calidad y asoleados. Pesa mucho y desanima al turista (sobre todo de EU) venir al Caribe mexicano la campaña negativa de nota roja en las redes sociales, noticiarios de radio y televisión de todo el mundo.

También afecta la nueva alerta impuesta por Estados Unidos a sus ciudadanos para que eviten, en la medida de lo posible, viajar a destinos nacionales. Casi todo nuestro territorio fue marcado por los norteamericanos como zona peligrosa y de riesgo latente. Ninguna autoridad en Quintana Roo reconoce que se han fugado cientos de miles de turistas provenientes de Colombia, Panamá, Venezuela, Argentina y Brasil.

Y todo porque en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) los filtros de Migración los rechazan y los obligan a no salir de la terminal aérea para ser devueltos a su país en el mismo avión que los trajo para supuestamente vacacionar. Esta gente se va echando pestes de México, pues en ninguna parte del mundo tratan tan mal al turismo como aquí. E

ste es un tema que tiene años y años y no se ha podido resolver. La integración de elementos de la Marina y Guardia Nacional en los filtros de seguridad y aduanas en el AIC ha salido peor que como estaba antes.

Pura corrupción. Estos efectivos tratan al turismo de manera prepotente y los someten a filtros y filtros simplemente porque, a su criterio, tienen facha de narcotraficantes. Familias completas con pequeños pasan horas y horas encerrados, prácticamente secuestrados, mientras se les localiza un vuelo de regreso a su país.

Muchos de ellos vienen por medio de agencias turísticas y aducen que quieren conocer las playas del Caribe mexicano, pero los de Migración los interrogan y les prohíben usar su teléfono celular para avisar de su situación a familiares y amigos el amargo momento que están pasando.

Esto ha hecho que cientos de miles de turistas de Centro y Sudamérica emigren a otros destinos como Punta Cana, Las Bahamas, Cuba, Aruba, Jamaica o contraten cruceros sin visa. Todo parece haberse conjugado para convertir pronto a Cancún en otro sitio desértico como Acapulco. Creo que ya no les falta mucho a lugareños y autoridades, juntos, para lograrlo. De la baja de turistas de EU a nuestro país les daré cifras concretas en una segunda y tercera entrega, porque las oficiales que se manejan son falsas y, por supuesto, tienen fines políticos.

Zofemat libera Playa Mamita’s

En respuesta a múltiples denuncias ciudadanas, la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Playa del Carmen retiró este fin de semana una fila de camastros que invadía los arenales públicos de Playa Mamita’s, pertenecientes al club homónimo. La acción se llevó a cabo con el objetivo de garantizar el libre acceso y disfrute de la playa por parte de residentes y visitantes.

Las quejas surgieron principalmente a través de redes sociales, donde usuarios reportaron la saturación de camastros en la zona, agravada por la erosión natural que ha reducido el espacio disponible en los arenales. Esta situación generó preocupación entre la población local, que percibía una privatización de facto de un espacio público destinado al uso libre.

Irving Rafael Lili Madrigal, director general de Zofemat, confirmó que personal de la dependencia realizó una inspección en el área, corroborando las denuncias. Como resultado, se instruyó al Club Playa Mamita’s a retirar una hilera de camastros que obstruía el paso y limitaba el acceso a la playa. La medida fue ejecutada el sábado por la tarde, en presencia de inspectores de Zofemat.

La presidenta municipal Estefanía Mercado respaldó la acción, subrayando la importancia de preservar el carácter público de las playas. Las autoridades locales reiteraron que continuarán vigilando el cumplimiento de la normativa en la zona federal marítimo-terrestre, buscando un equilibrio entre la operación de los clubes de playa y el derecho ciudadano al uso libre de los arenales.

Este caso pone de relieve el papel activo de la ciudadanía en la defensa de los espacios naturales. Las denuncias públicas no solo motivaron la intervención de Zofemat, sino que también consolidan la importancia de mantener orden y accesibilidad en zonas costeras que son clave para la identidad turística y comunitaria de Playa del Carmen.

Reglamentarán accesos a playas públicas

Con el objetivo de preservar la limpieza y seguridad de los 22 balnearios públicos del municipio, autoridades locales analizan la implementación de un reglamento que regule los accesos a las playas. La medida busca evitar el ingreso de desechos sólidos y reforzar el cuidado ambiental en zonas costeras de alta afluencia turística.

Fernando Muñoz, octavo regidor y presidente de las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente y Turismo, explicó que la iniciativa pretende restringir el ingreso de objetos contaminantes como neveras de unicel, envases plásticos y botellas de vidrio, que suelen ser abandonados en la arena. “Estamos buscando que las playas se conserven limpias y seguras para las familias de Playa del Carmen”, declaró el regidor.

Actualmente, en playas como la 88 y Punta Esmeralda —ambas con distintivo Blue Flag— ya operan filtros donde se revisan los objetos que portan los visitantes. Estos controles permiten retirar productos que podrían contaminar el entorno o representar riesgos físicos, como botellas de vidrio que, al romperse, pueden causar lesiones.

26 mujeres son rescatadas por la FGE Quintara Roo en cateos

Fueron detenidos tres hombres presuntamente vinculados al narcomenudeo en operativos en Chetumal

En una operación simultánea que abarcó cinco inmuebles de la capital quintanarroense, la Fiscalía General del Estado (FGE) rescató a 26 mujeres víctimas de trata de personas y aseguró diversas dosis de presunta cocaína. La intervención, realizada con órdenes judiciales, también derivó en la detención de tres hombres presuntamente vinculados al narcomenudeo.

Los operativos se llevaron a cabo en bares, un minisúper y locales tipo karaoke, ubicados en las colonias Adolfo López Mateos, 8 de Octubre y Las Casitas. En cada sitio, agentes ministeriales encontraron indicios de explotación sexual y venta de estupefacientes.

Primer cateo: En un bar de la calle Marciano González, se liberó a nueve mujeres —ocho mexicanas y una beliceña— que ofrecían servicios sexuales por 4,200 pesos, de los cuales 2,200 eran para el establecimiento. También realizaban bailes privados por 300 pesos. Se aseguraron dosis de cocaína y cámaras de videovigilancia.

Segundo cateo: En un bar de la avenida Bugambilias, se rescataron 17 mujeres —13 mexicanas, dos colombianas, una argentina y una guatemalteca— que trabajaban bajo un esquema similar. Se encontraron libretas con anotaciones, cámaras y más droga.

Tercer cateo: En un minisúper de la Calzada Veracruz, se localizaron envoltorios con polvo blanco y equipo de videovigilancia.

Cuarto y quinto cateo: En dos bares karaoke, uno sobre la Calzada Veracruz y otro en la colonia Las Casitas, se decomisaron más dosis de presunta cocaína, cámaras y DVRs.

Durante los cateos, fueron detenidos tres hombres identificados como Joaquín “N”, Salvador “N” y Luis “N”, quienes portaban bolsitas con polvo blanco. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en el plazo constitucional.

La FGE informó que los cateos se realizaron en estricto apego a la ley y que se abrió una carpeta de investigación interna para sancionar cualquier conducta indebida de los agentes participantes. Todos los inmuebles quedaron asegurados con sellos oficiales y bajo resguardo de la autoridad ministerial.

Este operativo revela la persistencia de redes de trata de personas y narcomenudeo en zonas urbanas de Chetumal, y subraya la necesidad de reforzar la vigilancia institucional y la protección de víctimas. La Fiscalía reiteró su compromiso con el combate a estos delitos y llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa.