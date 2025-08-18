Niega Pemex pérdidas en el primer semestre y desabasto de gasolina

Ratifica compromiso

Con relación a la nota publicada por medios de comunicación sobre que “Pemex sufre pérdida inédita”, la Secretaría de Energía del Gobierno de México y Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaran que es falso que Pemex presente pérdidas en el primer semestre de 2025 y puntualizan que no hay desabasto de gasolina: su abasto está garantizado.

1) Pemex no ha sufrido pérdidas a consecuencia de la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina regular.

La Estrategia, suscrita el pasado 27 de febrero, es un mecanismo voluntario de las empresas del sector que ha permitido observar una reducción en el precio promedio nacional de este combustible de cerca de 1 peso por litro.

Es incorrecto afirmar que Pemex Logística absorbió los costos de la gasolina regular por la estrategia; se trata de una interpretación equivocada de los efectos del acuerdo y la reintegración, pero sin relación directa entre sí.

Derivado de la modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales que transformaron a Pemex en una Empresa Pública del Estado, las empresas subsidiarias, Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística, se integraron verticalmente a Petróleos Mexicanos.

Con la integración, se consiguió hacer más eficiente la operación y la reducción de costos al interior de la empresa por la implementación de distintas medidas de eficiencia y coordinación entre las áreas de Procesos Industriales, Logística y Comercial.

Adicionalmente, desde el 19 de marzo, Pemex Logística dejó de facturar en promedio 6 mil millones de pesos mensuales por servicios internos, lo que explica la disminución reflejada en los ingresos de esta área.

El resultado registrado en el Informe Trimestral obedece a un cambio administrativo derivado del proceso de reintegración de Pemex; no obstante, no impacta los resultados de Petróleos Mexicanos a nivel consolidado, debido a que financieramente los efectos de utilidades por operaciones entre empresas no son considerados, confirmándose la utilidad neta acumulada en el periodo enero-junio 2025 por 16 mil millones de pesos.

2) No hay desabasto de gasolina, el suministro está garantizado.

Los incidentes registrados la semana pasada en Nuevo León, Chiapas y en el Valle de México, se debieron a ajustes en los mantenimientos, mismos que ya han sido atendidos al 100% y el abasto ha sido regularizado en su totalidad.

En lo que va del año, la producción nacional de gasolinas, diésel y turbosina creció 47%, al pasar de 466 a 685 mil barriles diarios.

Petróleos Mexicanos mantiene un monitoreo permanente para asegurar el suministro y aplicar las acciones correctivas que se requieran, en su carácter de garante de la soberanía energética de nuestro país

Pemex reafirma su compromiso con la Estrategia Nacional para estabilizar el precio de las gasolinas, la operación eficiente y la mejora continua en beneficio del pueblo de México.